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*Manowar*



26 сен 2018 : 		 Группа MANOWAR попрощается с Россией в марте

26 июл 2018 : 		 Переиздания MANOWAR выйдут в августе

15 май 2018 : 		 MANOWAR поедут в тур весной

15 дек 2017 : 		 MANOWAR отменили шоу из-за отравления басиста

9 окт 2017 : 		 Вокалист MANOWAR о прощальном туре

21 июл 2017 : 		 MANOWAR исполняют гимн Болгарии

8 окт 2016 : 		 Концертное видео MANOWAR

25 май 2016 : 		 MANOWAR готовы сказать «прощай»

8 фев 2016 : 		 Басист MANOWAR о Лемми

25 янв 2016 : 		 Видео с выступления MANOWAR

6 дек 2015 : 		 Новое видео MANOWAR

4 дек 2015 : 		 Концертное видео MANOWAR

6 сен 2014 : 		 MANOWAR возвращаются в студию

12 мар 2014 : 		 Лучшие моменты из тура MANOWAR по США

15 янв 2014 : 		 Обложка нового релиза MANOWAR

21 дек 2013 : 		 Новый релиз MANOWAR выйдет в феврале

18 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового трека MANOWAR

8 ноя 2013 : 		 MANOWAR объединили усилия с HAMILTON'ом STERLING'ом

28 окт 2013 : 		 MANOWAR объявили о проведении собственного фестиваля в Финляндии

29 июл 2013 : 		 MANOWAR перезаписывают "Kings Of Metal"

28 июл 2013 : 		 MANOWAR вновь в студии

5 июл 2013 : 		 Семплы концертного ЕР MANOWAR

2 июл 2013 : 		 Басист MANOWAR о переиздании альбома 'Warriors Of The World'

29 июн 2013 : 		 Семпл концертного ЕР MANOWAR

18 июн 2013 : 		 MANOWAR выпустят концертный миньон

5 июн 2013 : 		 Переиздание MANOWAR "Warriors Of The World" выйдет в июне

16 май 2013 : 		 Юбилейное издание "Warriors Of The World" MANOWAR

13 апр 2013 : 		 MANOWAR планируют выпуск концертного альбома

20 мар 2013 : 		 Басист MANOWAR о музыке коллектива

22 янв 2013 : 		 MANOWAR вновь приедут в Россию

13 янв 2013 : 		 MANOWAR выпустили юбилейное издание альбома "Warriors Of The World"

7 ноя 2012 : 		 Винил последнего альбома MANOWAR выйдет в январе

31 окт 2012 : 		 MANOWAR на немецком ТВ

13 окт 2012 : 		 MANOWAR отменили два концерта в Испании

11 окт 2012 : 		 MANOWAR открыли новый тур

8 окт 2012 : 		 Финальная обложка нового альбома MANOWAR

29 сен 2012 : 		 MANOWAR и Hi-Rez Studios работают над игрой Smite

14 сен 2012 : 		 Выход нового альбома MANOWAR отложен

8 сен 2012 : 		 Превью обложки нового альбома MANOWAR

5 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома MANOWAR

17 авг 2012 : 		 Новый альбом MANOWAR выйдет на CD в следующем месяце

18 июл 2012 : 		 MANOWAR анонсировали работу в новом фильме с Жаном-Клодом Ван Даммом

14 июл 2012 : 		 Басист MANOWAR поддержал кампанию по проблеме с бродячими собаками в Софии

10 июл 2012 : 		 Первые даты нового тура MANOWAR

18 июн 2012 : 		 MANOWAR выступили на OST FEST

13 июн 2012 : 		 Обложка нового альбома MANOWAR-Hammer Edition

1 июн 2012 : 		 Новый альбом MANOWAR появится в магазинах в сентябре

11 май 2012 : 		 Название нового альбома MANOWAR

6 май 2012 : 		 Песня MANOWAR в фильме 'El Gringo'

21 апр 2012 : 		 Фрагмент нового трека MANOWAR

24 мар 2012 : 		 Первые пробы нового альбома MANOWAR

18 мар 2012 : 		 Басист MANOWAR: "Мы постоянно живём во имя тру-металла"

17 мар 2012 : 		 Новый альбом MANOWAR выйдет в июне

12 мар 2012 : 		 MANOWAR ответили на вопросы

23 дек 2011 : 		 Басист MANOWAR об отмене выступления на фестивале Getaway

27 июл 2011 : 		 MANOWAR представляют специальное издание “Battle Hymns MMXI”

15 апр 2011 : 		 Басист MANOWAR: «SCOTT COLUMBUS был нашим братом и вашим собратом по металлу»

5 апр 2011 : 		 MANOWAR о SCOTT'e COLUMBUS'e

5 апр 2011 : 		 Умер бывший барабанщик MANOWAR

28 фев 2011 : 		 MANOWAR вернутся в студию в апреле

10 дек 2010 : 		 Винил MANOWAR "Battle Hymns 2011" за 200$

25 ноя 2010 : 		 Два новых семпла MANOWAR

23 ноя 2010 : 		 Четыре семпла от MANOWAR

20 ноя 2010 : 		 Новый вариант "Manоwar" MANOWAR

9 ноя 2010 : 		 Басист MANOWAR о новом альбоме

9 ноя 2010 : 		 Дата выхода нового релиза MANOWAR

2 ноя 2010 : 		 Детали нового релиза MANOWAR

29 окт 2010 : 		 CHRISTOPHER LEE на альбоме MANOWAR

27 окт 2010 : 		 MANOWAR перезаписывают "Battle Hymns"

20 авг 2010 : 		 Репродукции MANOWAR доступны для приобретения

13 авг 2010 : 		 MANOWAR исполнили песню в честь DIO

21 июн 2010 : 		 Вокалист MANOWAR: RONNIE JAMES DIO был «первым богом металла»

21 июн 2010 : 		 Режиссер MANOWAR защищает группы, принявшие участие в трибьюте DIO

16 июн 2010 : 		 Детали трибьюта DIO от MANOWAR

15 июн 2010 : 		 Семпл с нового трека MANOWAR

31 май 2010 : 		 MANOWAR выпустят трибьют-CD DIO

14 май 2010 : 		 Фотоагент подала в суд на управляющую компанию MANOWAR

5 фев 2010 : 		 MANOWAR благодарят поклонников

25 дек 2009 : 		 Песня MANOWAR на русском

23 ноя 2009 : 		 Превью нового DVD MANOWAR

12 ноя 2009 : 		 MANOWAR подтвердили участие на Global East Open Air 2010

11 сен 2009 : 		 Новый DVD MANOWAR выйдет осенью

16 июн 2009 : 		 Опубликована обложка нового миньона MANOWAR

10 июн 2009 : 		 MANOWAR в Москве

1 май 2009 : 		 MANOWAR представят проект "The Asgard Saga" на фестивале MAGIC CIRCLE

13 апр 2009 : 		 MANOWAR записывают новую песню на 15 языках

11 апр 2009 : 		 MANOWAR воспользуются услугами первого барабанщика

8 июл 2008 : 		 MANOWAR побили свой рекорд по длительности выступления

27 дек 2007 : 		 Рождественская песня от MANOWAR в сети

27 дек 2007 : 		 Видео-поздравление от MANOWAR

19 дек 2007 : 		 MANOWAR выпустили специальные презервативы ''Защита Воина"

18 ноя 2007 : 		 MANOWAR: "$117 за билет - это дешево!"

11 ноя 2007 : 		 Барабанщик MANOWAR работает над сольным альбомом

7 ноя 2007 : 		 MANOWAR выступят на фестивале MAGIC CIRCLE

14 июн 2007 : 		 Опубликован трек-лист нового концертного альбома MANOWAR

31 май 2007 : 		 Новый альбом MANOWAR

6 апр 2007 : 		 Видеоклип MANOWAR "Die For Metal" в сети

31 мар 2007 : 		 Концерт MANOWAR в Москве состоится

18 фев 2007 : 		 MANOWAR : виртуальный релиз альбома "Gods of War"

13 фев 2007 : 		 MANOWAR открыли интернет-дневник

6 фев 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома MANOWAR

16 янв 2007 : 		 Подробности о новом альбоме MANOWAR

23 дек 2006 : 		 MANOWAR анонсировали даты выхода нового альбома

27 ноя 2006 : 		 Подробности о DVD MANOWAR "The Day The Earth Shook - The Absolute Power"

29 авг 2006 : 		 MANOWAR: EP 'The Sons Of Odin' в октябре

3 авг 2006 : 		 Новый сингл MANOWAR выйдет в октябре

9 май 2006 : 		 Фронтмен MANOWAR выпустит DVD фильм о дикой природе

29 янв 2006 : 		 Гитарист MANOWAR попал в аварию на мотоцикле

24 янв 2006 : 		 MANOWAR выпускают сингл и альбом

11 май 2002 : 		 Manowar - в немецких чартах.

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Группа MANOWAR попрощается с Россией в марте

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Монстры мирового хэви-метала, группа MANOWAR, прощаются с большой сценой и в марте 2019 года отправляются в Россию и Беларусь в рамках своего последнего мирового тура - «THE FINAL BATTLE»!

1 марта 2019 – Expo Centre – Новосибирск
3 марта 2019 – Фетисов-Арена - Владивосток
5 марта 2019 – Арена «Ерофей» - Хабаровск
7 марта 2019 – МВЦ «Екатеринбург-Экспо» - Екатеринбург
10 марта 2019 – МТЛ Арена – Самара
12 марта 2019 – СК Юбилейный – Санкт-Петербург
14 марта 2019 – ВТБ Арена - «Динамо» - Москва
16 марта 2019 – КСК Экспресс – Ростов-на-Дону
18 марта 2019 – ДС «Олимп» - Краснодар
23 марта 2019 – Дворец Спорта – Минск, Беларусь

Это будет самый масштабный российский тур MANOWAR в истории группы, который охватит 9 городов России от Краснодара до Владивостока! После России MANOWAR отправятся с прощальным шоу и в Минск!

«Это величайший момент для нас и наших российских поклонников! - говорит Джоуи ДиМайо, - Российские фанаты очень преданы нашей музыке. Это большая честь для нас, что мы сможем посетить такое количество российских городов и выступить для всех поклонников!»
Мировой прощальный тур «THE FINAL BATTLE» – это совершенно новое, захватывающее шоу, где легионы несгибаемых поклонников услышат самые прославленные классические гимны за всю историю группы!

Влияние группы MANOWAR на индустрию рок-музыки неоспоримо! За годы своей впечатляющей карьеры они стали настоящими мэтрами жанра Heavy Metal, благодаря сочетанию уникального мастерства и характерного написания своих песен. С непревзойденной настойчивостью и непреклонным мужеством MANOWAR всегда следовали своему музыкальному видению и преодолели множество сложностей на пути к успеху. В эпоху групп-однодневок и вездесущих шоу талантов, группа MANOWAR дает своим поклонникам то, за что они ее так любят: мощный саундтрек к их жизни, песни, которые прославляют храбрость, стойкость личности и дух братства!

За свою карьеру MANOWAR заслужила множество золотых и платиновых наград, совершила более 35 туров, на которые в среднем было продано от 10 000 до 50 000 билетов!
Летом 2016 года, спустя десятилетия, полных побед и наград, легионеры метала объявили о своем последнем туре – «The Final Battle». Этот тур раскрывает всю необъятную мощь группы MANOWAR в совершенно новом обличии – это шоу придется по вкусу всем, у кого по венам течет True Metal!



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