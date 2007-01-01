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Группа MANOWAR попрощается с Россией в марте Монстры мирового хэви-метала, группа MANOWAR, прощаются с большой сценой и в марте 2019 года отправляются в Россию и Беларусь в рамках своего последнего мирового тура - «THE FINAL BATTLE»!



1 марта 2019 – Expo Centre – Новосибирск

3 марта 2019 – Фетисов-Арена - Владивосток

5 марта 2019 – Арена «Ерофей» - Хабаровск

7 марта 2019 – МВЦ «Екатеринбург-Экспо» - Екатеринбург

10 марта 2019 – МТЛ Арена – Самара

12 марта 2019 – СК Юбилейный – Санкт-Петербург

14 марта 2019 – ВТБ Арена - «Динамо» - Москва

16 марта 2019 – КСК Экспресс – Ростов-на-Дону

18 марта 2019 – ДС «Олимп» - Краснодар

23 марта 2019 – Дворец Спорта – Минск, Беларусь



Это будет самый масштабный российский тур MANOWAR в истории группы, который охватит 9 городов России от Краснодара до Владивостока! После России MANOWAR отправятся с прощальным шоу и в Минск!



«Это величайший момент для нас и наших российских поклонников! - говорит Джоуи ДиМайо, - Российские фанаты очень преданы нашей музыке. Это большая честь для нас, что мы сможем посетить такое количество российских городов и выступить для всех поклонников!»

Мировой прощальный тур «THE FINAL BATTLE» – это совершенно новое, захватывающее шоу, где легионы несгибаемых поклонников услышат самые прославленные классические гимны за всю историю группы!



Влияние группы MANOWAR на индустрию рок-музыки неоспоримо! За годы своей впечатляющей карьеры они стали настоящими мэтрами жанра Heavy Metal, благодаря сочетанию уникального мастерства и характерного написания своих песен. С непревзойденной настойчивостью и непреклонным мужеством MANOWAR всегда следовали своему музыкальному видению и преодолели множество сложностей на пути к успеху. В эпоху групп-однодневок и вездесущих шоу талантов, группа MANOWAR дает своим поклонникам то, за что они ее так любят: мощный саундтрек к их жизни, песни, которые прославляют храбрость, стойкость личности и дух братства!



За свою карьеру MANOWAR заслужила множество золотых и платиновых наград, совершила более 35 туров, на которые в среднем было продано от 10 000 до 50 000 билетов!

Летом 2016 года, спустя десятилетия, полных побед и наград, легионеры метала объявили о своем последнем туре – «The Final Battle». Этот тур раскрывает всю необъятную мощь группы MANOWAR в совершенно новом обличии – это шоу придется по вкусу всем, у кого по венам течет True Metal! http://www.manowarkingsofmetal.com







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