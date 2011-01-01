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*Wardruna*



27 сен 2018 : 		 Новый альбом WARDRUNA выйдет ноябре

16 фев 2017 : 		 Музыканты ENSLAVED, WARDRUNA представят совместную работу

2 ноя 2016 : 		 Успехи в чартах WARDRUNA

7 окт 2016 : 		 Новое видео WARDRUNA

20 авг 2016 : 		 Новая песня WARDRUNA

9 авг 2016 : 		 Новый альбом WARDRUNA выйдет осенью

27 апр 2016 : 		 Участник WARDRUNA номинирован за музыку к "Викингам"

15 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома WARDRUNA

11 мар 2013 : 		 Концертное видео WARDRUNA

2 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома WARDRUNA

14 фев 2013 : 		 Трейлер нового альбома WARDRUNA

28 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WARDRUNA

10 авг 2011 : 		 Новости о предстоящем альбоме WARDRUNA

25 июл 2011 : 		 Новое видео WARDRUNA

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Новый альбом WARDRUNA выйдет ноябре

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Новый альбом норвежского нео-фолк-проекта WARDRUNA, получивший название “Scald”, выйдет 23 ноября на лейбле By Norse Music. В течение многих лет основатель Wardruna Einar Selvik выступал с акустическими концертами и лекциями, в рамках которых исполнял сольно материал Wardruna, а также музыкальные произведения, созданные для сериала «Викинги» в акустическом формате. Часть этого материала была записана в Бергенской студии Solslottet и войдёт в новый альбом. Альбом будет доступен на CD, виниле и в цифровых форматах. CD и виниловые форматы альбома будут содержать обширный буклет с текстами, в том числе переведёнными на английский язык, а также содержательное введение в скальдическую и древненорвежскую поэзию, написанное известным исландским автором и филологом Бергсвейном Биргиссоном.

Сделать предварительный заказ альбома на диске можно здесь, а также в цифровом формате здесь.




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