сегодня



Новый альбом WARDRUNA выйдет ноябре Новый альбом норвежского нео-фолк-проекта WARDRUNA, получивший название “Scald”, выйдет 23 ноября на лейбле By Norse Music. В течение многих лет основатель Wardruna Einar Selvik выступал с акустическими концертами и лекциями, в рамках которых исполнял сольно материал Wardruna, а также музыкальные произведения, созданные для сериала «Викинги» в акустическом формате. Часть этого материала была записана в Бергенской студии Solslottet и войдёт в новый альбом. Альбом будет доступен на CD, виниле и в цифровых форматах. CD и виниловые форматы альбома будут содержать обширный буклет с текстами, в том числе переведёнными на английский язык, а также содержательное введение в скальдическую и древненорвежскую поэзию, написанное известным исландским автором и филологом Бергсвейном Биргиссоном.



Сделать предварительный заказ альбома на диске можно здесь, а также в цифровом формате здесь.







+3 -1









просмотров: 230

