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Данные о сборах IRON MAIDEN По сообщению Boxscore data, летний тур IRON MAIDEN собрал за 17 выступлений 28 миллионов долларов. Самым успешным среди выступлений стал концерт в Мадриде 14 июля, который посетило 48 689 человек и который позволил собрать 4 797 916 долларов. Вторым по успешности стало выступление в Стокгольме первого июня, на которое пришло 27 221 человек.



Данные по туру:



IRON MAIDEN, KILLSWITCH ENGAGE





Дата: July 14, 2018



Сборы: $4,797,916



Пришло/максимальная вместимость: 48,689 / 48,689



Стоимость билетов: $151.88, $99.31



IRON MAIDEN, KILLSWITCH ENGAGE





Площадка: Hannover, Germany - Messe-Gelände



Дата: June 30, 2018



Сборы: $2,311,161



Пришло/максимальная вместимость : 30,000 / 30,000



Стоимость билетов: $77.09, $73.59



IRON MAIDEN, KILLSWITCH ENGAGE





площадка: Paris, France - AccorHotels Arena



Дата: July 5-6, 2018



Сборы: $2,189,356



Пришло/максимальная вместимость: 30,794 / 30,794



Стоимость билетов: $84.39, $58.61



IRON MAIDEN, KILLSWITCH ENGAGE





Площадка: Krakow, Poland - Tauron Arena



Дата: July 27-28, 2018



Сборы: $2,173,988



Пришло/максимальная вместимость : 30,617 / 30,617



Стоимость билетов: $83.22, $20.67



IRON MAIDEN, KILLSWITCH ENGAGE





Площадка: Arnhem, Netherlands - GelreDome



Дата: July 1, 2018



Сборы: $1,646,254



Пришло/максимальная вместимость : 20,026 / 23,200



Стоимость билетов: $84.39, $58.61



IRON MAIDEN, KILLSWITCH ENGAGE





Площадка: Milan, Italy - Ippodromo



Дата: July 9, 2018



Сборы: $1,444,708



Пришло/максимальная вместимость : 16,272 / 17,500



Стоимость билетов: $113.05, $83.30



IRON MAIDEN, KILLSWITCH ENGAGE





Площадка: Manchester, U.K. - Manchester Arena



Дата: August 6, 2018



Сборы: $1,111,545



Пришло/максимальная вместимость : 14,758 / 14,758



Стоимость билетов: $77.75, $64.80



IRON MAIDEN, KILLSWITCH ENGAGE





Площадка: Stockholm, Sweden - Tele2 Arena



Дата: June 1, 2018



Сборы: $2,926,064



Пришло/максимальная вместимость : 37,221 / 37,221



Стоимость билетов: $184, $59



IRON MAIDEN, KILLSWITCH ENGAGE





Площадка: Prague, Czech Republic - Letnany Airport



Дата: June 20, 2018



Стоимость билетов: $2,314,576



Пришло/максимальная вместимость : 29,763 / 30,000



Стоимость билетов: $87, $67



IRON MAIDEN, KILLSWITCH ENGAGE





Площадка: Helsinki, Finland - Hartwall Areena



Дата: May 28-29, 2018



Сборы: $2,072,080



Пришло/максимальная вместимость : 20,344 / 20,344



Стоимость билетов: $263, $91



IRON MAIDEN, KILLSWITCH ENGAGE





Площадка: Hannover, Germany - Expo Plaza



Дата: June 10, 2018



Сборы: $1,678,755



Пришло/максимальная вместимость : 21,900 / 21,900



Стоимость билетов: $77



IRON MAIDEN, KILLSWITCH ENGAGE





Площадка: Berlin, Germany - Waldbuhne



Дата: June 13, 2018



Сборы: $1,408,961



Пришло/максимальная вместимость : 15,757 / 17,000



Стоимость билетов: $89



IRON MAIDEN, KILLSWITCH ENGAGE





Площадка: Copenhagen, Denmark - Royal Arena



Дата: June 5, 2018



Сборы: $1,394,397



Пришло/максимальная вместимость : 15,184 / 15,184



Стоимость билетов: $104, $58



IRON MAIDEN, KILLSWITCH ENGAGE





Площадка: Tallinn, Estonia - Saku Suurhall



Дата: May 26, 2018



Сборы: $544,989



Пришло/максимальная вместимость: 8,284 / 8,284



Стоимость билетов: $83, $59















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