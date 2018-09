сегодня



Новый альбом ARTILLERY выйдет осенью ARTILLERY выпустят девятую студийную работу, получившую название "The Face Of Fear", шестнадцатого ноября на Metal Blade. Видео на композицию "The Face Of Fear" доступно ниже:



01. The Face Of Fear



02. Crossroads To Conspiracy



03. New Rage



04. Sworn Utopia



05. Through The Ages Of Atrocity



06. Thirst For The Worst



07. Pain



08. Under Water (instumental)



09. Preaching To The Converted



10. Mind Of No Return (limited first-edition bonus track / re-recorded song from ARTILLERY's first demo from 1982)



11. Doctor Evil (limited first-edition bonus track / 2018 version)











Joshua Madsen - Drums













