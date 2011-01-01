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SAXON отметят юбилей в 2019 В ходе недавнего разговора вокалист SAXON Biff Byford сообщил, что группа планирует в следующем году отметить сорокалетний юбилей:



«Мы в туре до декабря, однако на следующий год планируем празднование нашего сорокалетия... может будет какой-то фестиваль и может два или три особых выступлений».



После чего добавил, что планы относительно юбилея — большой большой секрет!















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