Новое видео MADDER MORTEM Норвежская группа MADDER MORTEM выпустит свой седьмой полноформатный альбом, получивший название "Marrow", 21 сентября на Dark Essence Records. Видео на композицию "Far From Home" доступно ниже.



Альбом будет доступен в следующих форматах: CD-диджипак, зелёный винил с гейтфолдером и цифровая версия. Обложку диска создал Thore Hansen.



Трек-лист:



01. Untethered



02. Liberator



03. Moonlight Over Silver White



04. Until You Return



05. My Will Be Done



06. Far From Home



07. Marrow



08. White Snow, Red Shadows



09. Stumble On



10. Waiting To Fall



11. Tethered



Видео на композицию "Liberator" доступно ниже.























