Трейлер концертного релиза OPETH Шведские прог-металлисты OPETH 2 ноября выпустят на Moderbolaget Records/Nuclear Blast Entertainment концертный релиз "Garden Of The Titans: Live At Red Rocks Amphitheatre". Концерт был записан 11 мая 2017 года в Red Rocks Amphitheatre в Денвере, штат Колорадо (США). Релиз будет доступен на CD, DVD, Blu-ray и виниле.



Видео на песню "Demon Of The Fall", взятую из этого релиза, можно увидеть ниже.



Видеосъёмкой занималась компания The Deka Brothers (CARPENTER BRUT, THE PRODIGY), а аудиочасть сводил David Castillo (KATATONIA, BLOODBATH). Все версии обложек создал известный художник Travis Smith (NEVERMORE, KATATONIA, TESTAMENT).



Трек-лист:



01. Sorceress (live)

02. Ghost Of Perdition (live)

03. Demon Of The Fall (live)

04. The Wilde Flowers (live)

05. In My Time Of Need (live)

06. The Devil's Orchard (live)

07. Cusp Of Eternity (live)

08. Heir Apparent (live)

09. Era (live)

10. Deliverance (live)



19 октября OPETH выпустят 10-дюймовый винил "Ghost Of Perdition (Live)" в следующих форматах:



• розовый блестящий винил (тираж 700 копий)

• фиолетовый блестящий винил (заказ по почте у NB, тираж 300 копий)

• светло-коричневый винил (заказ по почте NB, тираж 250 копий)

• бронзовый винил (заказ по почте NB, тираж 250 копий)



На стороне А будет концертная версия песни "Ghost Of Perdition", а сторона B будет содержать композицию "Sorceress".



Второй трейлер к "Garden Of The Titans: Live At Red Rocks Amphitheatre" доступен ниже.































