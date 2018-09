сегодня



JEFF SCOTT SOTO записал песню STEVE PERRY Бывший вокалист YNGWIE MALMSTEEN и нынешний фронтмен SONS OF APOLLO Jeff Scott Soto записал кавер-версию песни "What Was" бывшего вокалиста JOURNEY Steve'a Perry.









In 1994, he released his first solo outing "Love Parade", followed by the acclaimed "Prism" (2002), "Lost In The Translation" (2005), "Beautiful Mess" (2009), "Damage Control" (2012) and "Retribution" (2017).









