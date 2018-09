сегодня



Новое видео MUSE Группа MUSE выпустит новый альбом, получивший название "Simulation Theory", девятого ноября. Он будет доступен в трех вариантах: обычном (11 композиций), делюкс-версии (16 композиций) и супер-делюкс версии (21 трек).



Трек-лист супер-делюкс версии:



CD 1 / VINYL 1

Algorithm

The Dark Side

Pressure

Propaganda

Break It To Me

Something Human

Thought Contagion

Get Up and Fight

Blockades

Dig Down

The Void



CD 2 / VINYL 2

Algorithm (Alternate Reality Version)

The Dark Side (Alternate Reality Version)

Pressure (ft. UCLA Bruin Marching Band)

Propaganda (Acoustic)

Break It To Me (Sam de Jong Remix)

Something Human (Acoustic)

Thought Contagion (Live)

Dig Down (Acoustic Gospel Version)

The Void (Acoustic)

The Dark Side (Alternate Reality Instrumental)



Видео на песню “Pressure” доступно ниже. http://www.muse.mu







