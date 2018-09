30 сен 2018



Новая песня UNCLE ACID & THE DEADBEATS 12 октября на Rise Above Records состоится релиз нового альбома UNCLE ACID & THE DEADBEATS, получивший название "Wasteland":



01. I See Through You



02. Shockwave City



03. No Return



04. Blood Runner



05. Stranger Tonight



06. Wasteland



07. Bedouin



08. Exodus



Композиция "Shockwave City" доступна для прослушивания ниже.























