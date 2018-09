30 сен 2018



Новое видео AMARANTHE "Countdown", новое видео группы AMARANTHE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в этом году. Режиссером клипа был Patric Ullaeus из Revolver Film Company, ранее работавшим с DIMMU BORGIR, LACUNA COIL, IN FLAMES, KAMELOT и многими другими. Этот трек взят из альбома "Helix", который будет выпущен на лейбле Spinefarm Records 19 октября.



Трек-лист:



01. The Score



02. 365



03. Inferno



04. Countdown



05. Helix



06. Dream



07. GG6



08. Breakthrough Stardust



09. My Haven



10. Iconic



11. Unified



12. Momentum























