Новое видео AMARANTHE

"Countdown", новое видео группы AMARANTHE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в этом году. Режиссером клипа был Patric Ullaeus из Revolver Film Company, ранее работавшим с DIMMU BORGIR, LACUNA COIL, IN FLAMES, KAMELOT и многими другими. Этот трек взят из альбома "Helix", который будет выпущен на лейбле Spinefarm Records 19 октября.
AsrielDreemurr
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