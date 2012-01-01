Новая песня TREMONTI

TREMONTI опубликовали официальное видео с текстом на песню "Trust", которая взята из выпущенного восьмого июня на Napalm Records альбома "A Dying Machine":
01. Bringer Of War
02. From The Sky
03. A Dying Machine
04. Trust
05. Throw Them To The Lions
06. Make It Hurt
07. Traipse
08. The First The Last
09. A Lot Like Sin
10. The Day When Legions Burned
11. As The Silence Becomes Me
12. Take You With Me
13. Desolation
14. Found
Gustaff
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