Новая песня TREMONTI TREMONTI опубликовали официальное видео с текстом на песню "Trust", которая взята из выпущенного восьмого июня на Napalm Records альбома "A Dying Machine":



01. Bringer Of War

02. From The Sky

03. A Dying Machine

04. Trust

05. Throw Them To The Lions

06. Make It Hurt

07. Traipse

08. The First The Last

09. A Lot Like Sin

10. The Day When Legions Burned

11. As The Silence Becomes Me

12. Take You With Me

13. Desolation

14. Found









