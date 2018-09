сегодня



LED ZEPPELIN выпустили три цифровых релиза 27 сентября 1968 года Джон Бонэм, John Paul Jones, Jimmy Page и Robert Plant вошли в Olympic Studios в Лондоне и приступили к записи дебютного альбома как группа LED ZEPPELIN. А примерно через 36 часов "Led Zeppelin" был готов. Продюсировал запись Jimmy Page, выпуском альбома занимались Atlantic Records.



Специально к этой дате группа выпустила сразу три цифровых релиза. "Led Zeppelin X Led Zeppelin" тридцатитрековая подборка лучших композиций группы, включающая "Sunset Sound Mix" песни "Rock And Roll" (впервые в цифровом варианте) — этот вариант был выпущен только в этом году ко дню музыкального магазина на 7"-виниле.



"An Introduction To Led Zeppelin" — десятитрековая компиляция лучших рок-н-рольных хитов и доступный впервые в цифровом виде сингл, выпущенный ко дню музыкального магазина.



Трек-лист "Led Zeppelin x Led Zeppelin" track listing:





01. Immigrant Song



02. Rock And Roll (Sunset Sound Mix)



03. Whole Lotta Love



04. Black Dog



05. Stairway To Heaven



06. Good Times Bad Times



07. Going To California



08. Ramble On



09. Kashmir



10. Over The Hills And Far Away



11. Hey Hey What Can I Do



12. D'Yer Maker



13. When The Levee Breaks



14. All My Love



15. Babe I'm Gonna Leave You



16. Heartbreaker



17. Dazed And Confused



18. The Song Remains The Same



19. Fool In The Rain



20. The Ocean



21. What Is And What Should Never Be



22. Houses Of The Holy



23. Since I've Been Loving You



24. Misty Mountain Hop



25. Communication Breakdown



26. Thank You



27. No Quarter



28. Trampled Under Foot



29. I Can't Quit You Babe



30. In The Evening



Трек-лист "An Introduction To Led Zeppelin" :



01. Immigrant Song

02. Rock And Roll (Sunset Sound Mix)

03. Whole Lotta Love

04. Black Dog

05. Stairway To Heaven

06. Good Times Bad Times

07. Going To California

08. Ramble On

09. Kashmir

10. Over The Hills And Far Away























