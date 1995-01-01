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*Dee Snider*



28 сен 2018 : 		 Концертный релиз DEE SNIDER выйдет осенью

15 сен 2018 : 		 Новое видео DEE SNIDER

21 июл 2018 : 		 Видео с текстом от DEE SNIDER

10 июл 2018 : 		 Новое видео DEE SNIDER

8 июл 2018 : 		 DEE SNIDER исполнил новую песню

4 июл 2018 : 		 DEE SNIDER исполнил новую песню

2 июл 2018 : 		 Новая песня DEE SNIDER

3 июн 2018 : 		 Видео с текстом от DEE SNIDER

17 май 2018 : 		 Трек-лист нового сольника DEE SNIDER

8 май 2018 : 		 DEE SNIDER выпустит новый альбом летом

12 апр 2018 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

28 мар 2018 : 		 DEE SNIDER вновь споет на Бродвее

16 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления DEE SNIDER

5 фев 2018 : 		 DEE SNIDER завершил работу над альбомом

6 ноя 2017 : 		 DEE SNIDER: «Мы не будем обижать фанатов возвращением TWISTED SISTER»

25 сен 2017 : 		 Видео выступления DEE SNIDER

7 дек 2016 : 		 Новое видео DEE SNIDER

23 ноя 2016 : 		 DEE SNIDER о том, почему голосовал против Трампа

8 ноя 2016 : 		 DEE SNIDER о политике Трампа

4 окт 2016 : 		 DEE SNIDER: «Я не могу этим вечно заниматься!»

28 сен 2016 : 		 Видео с текстом от DEE SNIDER

21 сен 2016 : 		 DEE SNIDER исполнил новую версию TWISTED SISTER

26 авг 2016 : 		 DEE SNIDER: «Большинство не оценит мой альбом»

22 авг 2016 : 		 DEE SNIDER помог CRISS'y ANGEL'y

29 июл 2016 : 		 Новый альбом DEE SNIDER выйдет осенью

14 мар 2016 : 		 DEE SNIDER считает вокалиста MÖTLEY CRÜE убийцей

22 янв 2016 : 		 DEE SNIDER нашёл лейбл

16 янв 2016 : 		 DEE SNIDER обещает "мейнстрим" на своём новом альбоме

24 дек 2015 : 		 DEE SNIDER выступил с TAYLOR DAYNE

17 дек 2015 : 		 DEE SNIDER о Дональде Трампе

19 ноя 2015 : 		 DEE SNIDER присоединился на сцене к BARENAKED LADIES

22 окт 2015 : 		 UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING будут представлять песни DEE SNIDER'а

10 сен 2015 : 		 Как DEE SNIDER поссорился с PAUL'ом STANLEY

19 авг 2015 : 		 DEE SNIDER исполнил новую песню

8 июл 2015 : 		 Новая песня DEE SNIDER'a

7 май 2015 : 		 Хоррор DEE SNIDER'a перезагрузят

9 апр 2015 : 		 DEE SNIDER: "безответственное поведение" A.J. PERO привело к его смерти

27 мар 2015 : 		 Dee Snider извинился перед Doug'ом Aldrich'ем и оскорбительно отозвался о KISS

12 фев 2015 : 		 DOUG ALDRICH ответил DEE SNIDER'у: "Да ты полный болван!"

1 фев 2015 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

27 янв 2015 : 		 DEE SNIDER собирается выпустить сольный альбом

20 ноя 2014 : 		 Лучшее из 'Rock & Roll Christmas Tale' DEE SNIDER

17 окт 2014 : 		 DEE SNIDER принял участие в конкурсе 'Shoot The Puck'

16 окт 2014 : 		 DEE SNIDER выпустит три новые песни в новом сборнике

14 мар 2013 : 		 DEE SNIDER о Клайве Бёрре

28 фев 2013 : 		 DEE SNIDER: «KROKUS просто кинули мою жену и угрожали ей»

24 янв 2013 : 		 TED NUGENT ответил DEE SNIDER'y

15 янв 2013 : 		 Видео DEE SNIDER и PUPPET SHAKESPEARE PLAYERS

21 сен 2012 : 		 DEE SNIDER исполнил классику TWISTED SISTER, AC/DC

14 сен 2012 : 		 RUDY SARZO, BOB KULICK присоединились на сцене к DEE SNIDER'y

30 май 2012 : 		 DEE SNIDER исполнил несколько песен для радиослушателей

1 май 2012 : 		 DEE SNIDER: новое видео

29 апр 2012 : 		 Три песни от DEE SNIDER'a

13 апр 2012 : 		 DEE SNIDER осудил AXL’а ROSE’а за то, что тот отказался принять участие в церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла

6 апр 2012 : 		 DEE SNIDER: новый трек

3 мар 2012 : 		 Сольный альбом DEE SNIDER 'a выйдет в мае

19 окт 2011 : 		 BIFF BYFORD, SEBASTIAN BACH на сольном альбоме DEE SNIDER

2 фев 2011 : 		 Кавер-версия Фрэнка Синатры от DEE SNIDER

21 июн 2005 : 		 Dee Snider: снято домашнее видео

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Концертный релиз DEE SNIDER выйдет осенью

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DEE SNIDER пятого октября на earMUSIC выпустит новый концертный релиз, получивший название "Sick Mutha F**kers - Live In The USA", запись которого состоялась в рамках тура "SMF" 1995 года:

01. What You Don't Know (Sure Can Hurt You)

02. The Kids Are Back

03. Stay Hungry

04. Destroyer

05. I Am (I'm Me)

06. You Can't Stop Rock 'N' Roll

07. Medley: Come Out And Play, The Pack, I Believe In Rock 'N' Roll, Be Chrool To Your Scuel

08. We're Gonna Make It

09. I Wanna Rock

10. Wake Up (The Sleeping Giant)

11. Burn In Hell

12. Shoot 'Em Down

13. Under The Blade

14. We're Not Gonna Take It

15. The Price

16. S.M.F.



DEE SNIDER To Release 'Sick Mutha F**kers - Live In The USA' Next Month






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