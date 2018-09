сегодня



Концертный релиз DEE SNIDER выйдет осенью DEE SNIDER пятого октября на earMUSIC выпустит новый концертный релиз, получивший название "Sick Mutha F**kers - Live In The USA", запись которого состоялась в рамках тура "SMF" 1995 года:



01. What You Don't Know (Sure Can Hurt You)



02. The Kids Are Back



03. Stay Hungry



04. Destroyer



05. I Am (I'm Me)



06. You Can't Stop Rock 'N' Roll



07. Medley: Come Out And Play, The Pack, I Believe In Rock 'N' Roll, Be Chrool To Your Scuel



08. We're Gonna Make It



09. I Wanna Rock



10. Wake Up (The Sleeping Giant)



11. Burn In Hell



12. Shoot 'Em Down



13. Under The Blade



14. We're Not Gonna Take It



15. The Price



16. S.M.F.



















