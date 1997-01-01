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*Warrel Dane*



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Новая песня WARREL DANE

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26 октября Century Media выпустит последнюю работу WARREL DANE, получившую название "Shadow Work", выход которой был отложен на неопределенный срок из-за смерти музыканта.

Jens Prüter, глава A&R и Stefan Franke, product manager of Century Media Records:

«Мы рады выпустить эти сорок минут музыки в октябре 2018 года. Мы и многие работники лейбла долгие годы были знакомы с Уоррелом, прошли взлеты и падения и были поклонниками его творчества как и многие другие люди по всему миру еще с 80-х. В знак преданности его группы, Travis Smith и наша команда вложила деньги в завершение работы над альбомом 'Shadow Work' и вся эта запись несет жуткую атмосферу того ощущения Уоррела, что эта работа может быть для него последней. Печально, что так в итоге и случилось. Покойся с миром, друг!».

'Shadow Work' будет выпущен в виде специального издания в медиккниге с 44-страничным буклетом, на виниле с CD и 12-страничным буклетом и на всех цифровых ресурсах. К каждой песне Travis Smith создал иллюстрации как дань личного уважения Уоррела. Конечно же, в издание также вошли тексты песен, фотографии и многое другое.

Трек-лист:

01. Ethereal Blessing

02. Madame Satan

03. Disconnection System

04. As Fast As The Others

05. Shadow Work

06. The Hanging Garden (THE CURE cover)

07. Rain

08. Mother Is The Word For God

Композиция "As Fast As The Others" доступна ниже.



WARREL DANE: Listen To 'As Fast As The Others' Song From Final Album, 'Shadow Work'








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