Новая песня WARREL DANE

26 октября Century Media выпустит последнюю работу WARREL DANE, получившую название "Shadow Work", выход которой был отложен на неопределенный срок из-за смерти музыканта.
Jens Prüter, глава A&R и Stefan Franke, product manager of Century Media Records:
«Мы рады выпустить эти сорок минут музыки в октябре 2018 года. Мы и многие работники лейбла долгие годы были знакомы с Уоррелом, прошли взлеты и падения и были поклонниками его творчества как и многие другие люди по всему миру еще с 80-х. В знак преданности его группы, Travis Smith и наша команда вложила деньги в завершение работы над альбомом 'Shadow Work' и вся эта запись несет жуткую атмосферу того ощущения Уоррела, что эта работа может быть для него последней. Печально, что так в итоге и случилось. Покойся с миром, друг!».
'Shadow Work' будет выпущен в виде специального издания в медиккниге с 44-страничным буклетом, на виниле с CD и 12-страничным буклетом и на всех цифровых ресурсах. К каждой песне Travis Smith создал иллюстрации как дань личного уважения Уоррела. Конечно же, в издание также вошли тексты песен, фотографии и многое другое.
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