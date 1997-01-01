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*Chevelle*



28 сен 2018 : 		 CHEVELLE выпускают раритеты

11 ноя 2016 : 		 Новое видео CHEVELLE

24 июн 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

14 май 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

11 май 2016 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет летом

15 янв 2016 : 		 CHEVELLE начали работать над новым альбомом

26 май 2015 : 		 На концерте CHEVELLE погиб фанат

23 июл 2014 : 		 Видео с выступления CHEVELLE

18 мар 2014 : 		 Новая песня CHEVELLE

25 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHEVELLE

21 фев 2014 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

4 фев 2014 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет в апреле

29 дек 2013 : 		 CHEVELLE думают о возвращении

12 окт 2012 : 		 Вокалист CHEVELLE повредил колено при падении со сцены

19 апр 2012 : 		 Новое видео CHEVELLE

23 янв 2012 : 		 Фронтмен CHEVELLE заявил, что нелегальное скачивание имеет и положительную сторону

24 дек 2011 : 		 Новое видео CHEVELLE

9 ноя 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHEVELLE

10 окт 2011 : 		 Название нового альбома CHEVELLE

4 окт 2011 : 		 Новая песня CHEVELLE

27 сен 2011 : 		 Новый CD CHEVELLE выйдет в этом году

2 ноя 2010 : 		 DVD CHEVELLE выйдет в январе

26 сен 2010 : 		 Новое видео CHEVELLE

2 сен 2010 : 		 EPK от CHEVELLE

29 июл 2010 : 		 CHEVELLE отпразднуют десятилетие

28 авг 2009 : 		 Новое видео CHEVELLE

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CHEVELLE выпускают раритеты

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CHEVELLE 26 октября выпустят сборник раритетов, получивший название "12 Bloody Spies".



CHEVELLE To Release Collection of B-Sides And Rarities, '12 Bloody Spies'





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