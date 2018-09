сегодня



Новая песня P.O.D. "Circles", новая песня группы P.O.D., доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Circles", выход которого запланирован на шестнадцатое ноября на Mascot Label Group:



01. Rockin' With The Best



02. Always Southern California



03. Circles



04. Panic Attack



05. On The Radio



06. Fly Away



07. Listening For The Silence



08. Dreaming



09. Domino



10. Soundboy Killa



11. Home























