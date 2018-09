все новости группы







28 сен 2018 : Музыканты POISONBLACK, SENTENCED в AFIRE



Музыканты POISONBLACK, SENTENCED в AFIRE "Let Me Be The One", новое видео группы AFIRE, в состав которой входят Suvi Hiltunen, Antti Leiviskä (ex-POISONBLACK, BRÜSSEL KAUPALLINEN), Sami Kukkohovi (ex-SENTENCED, KYPCK), Harri Halonen и Tarmo Kanerva (ex-POISONBLACK), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "On The Road From Nowhere", выход которого намечен на 16 ноября на Concorde Music Company:



1. The One To Take The Fall



02. Not Coming Home



03. Let Me Be The One



04. Nowherefound



05. Tired Of Being Broken



06. Veiling The Tears



07. Shining Through



08. Rotten To The Core



09. Strangers Again



10. Forevermore



















