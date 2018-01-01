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*AFire*



28 сен 2018 : 		 Музыканты POISONBLACK, SENTENCED в AFIRE

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Музыканты POISONBLACK, SENTENCED в AFIRE

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"Let Me Be The One", новое видео группы AFIRE, в состав которой входят Suvi Hiltunen, Antti Leiviskä (ex-POISONBLACK, BRÜSSEL KAUPALLINEN), Sami Kukkohovi (ex-SENTENCED, KYPCK), Harri Halonen и Tarmo Kanerva (ex-POISONBLACK), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "On The Road From Nowhere", выход которого намечен на 16 ноября на Concorde Music Company:

1. The One To Take The Fall

02. Not Coming Home

03. Let Me Be The One

04. Nowherefound

05. Tired Of Being Broken

06. Veiling The Tears

07. Shining Through

08. Rotten To The Core

09. Strangers Again

10. Forevermore



Former POISONBLACK, SENTENCED Members Join Forces In AFIRE






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

sike
28 сен 2018, 19:46		Ну оригинальности в музыке нету, все это уже где то да было. Но все равно вцелом песня слушается нормально. Не говоря уже о том что в десятки раз лучше того отстоя который называется S-Tool.


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