Музыканты POISONBLACK, SENTENCED в AFIRE

"Let Me Be The One", новое видео группы AFIRE, в состав которой входят Suvi Hiltunen, Antti Leiviskä (ex-POISONBLACK, BRÜSSEL KAUPALLINEN), Sami Kukkohovi (ex-SENTENCED, KYPCK), Harri Halonen и Tarmo Kanerva (ex-POISONBLACK), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "On The Road From Nowhere", выход которого намечен на 16 ноября на Concorde Music Company:
sike
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