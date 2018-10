все новости группы







23 окт 2018 : Новое видео VOODUS



Новое видео VOODUS "Gnothi Seauton", новое видео группы VOODUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Into The Wild, выходящего 26 ноября:



"The Awakening And The Ascension"

"The Golden"

"Gnothi Seauton"

"Into The Wild"

"Communion Amid The Graves"

"Dreams From An Ancient Mind Pt 1"

"Dreams From An Ancient Mind Pt 2"

"The Terrain Of Moloch"













