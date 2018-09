29 сен 2018



Трек-лист нового альбома SUIDAKRA Группа SUIDAKRA опубликовали трек-лист нового альбома "Cimbric Yarns", выход которого намечен на 16 ноября на AFM Records:



"Echtra"

"Serpentine Origins"

"Ode To Arma"

"A Day And Forever"

"Black Dawn"

"At Nine Light Night"

"Snakehenge"

"Birth And Despair"

"Assault On Urlár"

"Caoine Cruác"



Альбом будет доступен в диджипаке и на прозрачном оранжевом виниле тиражом в триста копий.













+0 -0









просмотров: 176