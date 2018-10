все новости группы







1 окт 2018 : Новый альбом ZEALOTRY выйдет зимой



1 окт 2018



Новый альбом ZEALOTRY выйдет зимой ZEALOTRY заключили соглашение с лейблом Unspeakable Axe Records, на котором седьмого декабря состоится релиз нового альбома "At The Nexus Of All Stillborn Worlds":



"At The Nexus Of All Stillborn Worlds"

"Accursed"

"Lethe's Shroud"

"Primus Venatoris"

"The Hole"

"Universal Deceit"

"The Sky Bleeds Nightmares"

"Irredeemable"



Видео на заглавный трек доступно ниже.













