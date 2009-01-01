30 сен 2018



L.A. GUNS нашли гитариста L.A. GUNS объявили о том, что новым гитаристом стал Ace Von Johnson, который крайне просто объявил об этом в Твиттере: "Еду в тур с L.A.GUNS со следующей недели".

















+0 -2









просмотров: 298

