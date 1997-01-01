30 сен 2018



Новое видео RISING "Salted Earth", новое видео группы RISING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sword And Scythe, выходящего 26 октября на Indisciplinarian. В качестве гостей в записи принимали участие Anders Hjort Straarup на трамбоне и известный датский рок-музыкант Tim Christensen (Dizzy Mizz Lizzy, Tim Christensen).













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