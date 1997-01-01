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*Rising*



30 сен 2018 : 		 Новое видео RISING

4 окт 2016 : 		 Новое видео RISING

22 апр 2016 : 		 Новое видео RISING

18 янв 2014 : 		 RISING сочиняют новый материал

6 ноя 2013 : 		 Новый альбом RISING доступен для прослушивания

21 окт 2013 : 		 Новая песня RISING

8 июл 2013 : 		 RISING завершили запись

3 фев 2013 : 		 RISING начнут запись весной

19 сен 2011 : 		 Новая песня RISING

12 окт 2010 : 		 Новый сингл RISING в ноябре

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|||| 30 сен 2018

Новое видео RISING

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"Salted Earth", новое видео группы RISING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sword And Scythe, выходящего 26 октября на Indisciplinarian. В качестве гостей в записи принимали участие Anders Hjort Straarup на трамбоне и известный датский рок-музыкант Tim Christensen (Dizzy Mizz Lizzy, Tim Christensen).

RISING Premier "Salted Earth" Music Video





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