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*The Vintage Caravan*



30 сен 2018 : 		 THE VINTAGE CARAVAN исполнили блюзовую классику

31 авг 2018 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

15 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

3 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

29 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

20 июл 2018 : 		 Трейлер к новому альбому THE VINTAGE CARAVAN

1 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

4 фев 2016 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

10 июн 2015 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

17 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

10 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

7 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

20 мар 2015 : 		 Видео с текстом от THE VINTAGE CARAVAN

12 фев 2015 : 		 Новый альбом THE VINTAGE CARAVAN выйдет в мае

12 дек 2014 : 		 THE VINTAGE CARAVAN начнут запись в январе

16 янв 2014 : 		 Новый альбом THE VINTAGE CARAVAN доступен для прослушивания

13 дек 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

3 дек 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

20 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

13 ноя 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

2 окт 2013 : 		 THE VINTAGE CARAVAN на NUCLEAR BLAST

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|||| 30 сен 2018

THE VINTAGE CARAVAN исполнили блюзовую классику

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Гитарист/вокалист THE VINTAGE CARAVAN опубликовал видео, в котором исполняет блюзовую классику "Hey Hey", созданную Big Bill Broonzy.

THE VINTAGE CARAVAN Cover Blues Classic "Hey Hey"; Acoustic Video Streaming








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