Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад» [150]
*TIM 'RIPPER' OWENS не понимает, чем не нравится голограмма DIO [63]
*METALLICA приедет в Россию летом [26]
*Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством [24]
*WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен... [23]
*
[= ||| все новости группы



*Yes*



30 сен 2018 : 		 Трейлер нового релиза YES

4 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

23 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

1 июл 2018 : 		 Концертный релиз YES выйдет осенью

28 фев 2018 : 		 Новый релиз YES выйдет весной

27 ноя 2017 : 		 Вышел концертный альбом YES

12 сен 2017 : 		 YES отменили тур

5 сен 2017 : 		 YES едут в юбилейный тур

1 май 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления YES

9 апр 2017 : 		 GEDDY LEE присоединился на сцене к YES

27 янв 2017 : 		 Участники RUSH введут в Зал Славы YES

19 окт 2016 : 		 Барабанщик YES о номинации в Зал Славы

22 июл 2016 : 		 Барабанщик YES перенес операцию

14 май 2016 : 		 TREVOR HORN выступил с YES

9 апр 2016 : 		 YES вновь исполнят на концертах полные альбомы

1 июл 2015 : 		 Музыканты YES, RUSH, BLACK SABBATH, BLUE ÖYSTER CULT о Крисе Сквайре

28 июн 2015 : 		 Умер басист YES

24 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD YES

19 май 2015 : 		 У басиста YES острый эритроидный лейкоз

15 май 2015 : 		 Фрагмент нового DVD YES

21 фев 2015 : 		 Бывший вокалист YES ляжет под нож

25 окт 2014 : 		 YES планируют выпуск концертного релиза

22 окт 2014 : 		 Бывший вокалист YES и басист COUNTING CROWS выпускают сингл

23 июл 2014 : 		 EPK от YES

19 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни YES

14 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни YES

5 июн 2014 : 		 Новый альбом YES выйдет в июле

17 янв 2014 : 		 Сольный альбом вокалиста YES выйдет на SACD

24 мар 2013 : 		 Бывший барабанщик BLACK SABBATH вспоминает гитариста YES

12 мар 2013 : 		 Умер бывший гитарист YES

12 дек 2012 : 		 YES исполнят целиком сразу три альбома

9 фев 2012 : 		 YES сменили вокалиста

13 дек 2011 : 		 Концерт YES отменен

25 окт 2011 : 		 Трейлер нового релиза YES

6 июл 2011 : 		 Новое видео YES

2 июн 2011 : 		 Детали нового альбома YES

10 май 2011 : 		 Гитарист YES работает над сольным альбомом

6 апр 2011 : 		 Детали нового альбома YES

1 ноя 2010 : 		 YES на FRONTIERS RECORDS

9 июн 2008 : 		 YES отменили тур, посвященный сорокалетию группы.

27 апр 2006 : 		 YES отменили реюнион турне

| - |
|||| 30 сен 2018

Трейлер нового релиза YES

*
zoom
*
* *
MVD Entertainment Group 19 октября выпустят Blu-ray YES "Yessongs", трейлер к которому доступен ниже:

"All Good People"
"The Clap"
"And You And I"
Rick's Solo
"Roundabout"
"Yours Is No Disgrace"
"Wurm"

YES - Yessongs Blu-Ray Due In October; Video Trailer






Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 329

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Van Canto Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,62141299247742    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом