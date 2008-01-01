Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»
[150]
TIM 'RIPPER' OWENS не понимает, чем не нравится голограмма DIO
[63]
METALLICA приедет в Россию летом
[26]
Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством
[24]
WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен...
[23]
все новости группы
Yes
30 сен 2018
:
Трейлер нового релиза YES
4 сен 2018
:
Фрагмент нового DVD YES
24 авг 2018
:
Фрагмент нового DVD YES
23 авг 2018
:
Фрагмент нового DVD YES
1 июл 2018
:
Концертный релиз YES выйдет осенью
28 фев 2018
:
Новый релиз YES выйдет весной
27 ноя 2017
:
Вышел концертный альбом YES
12 сен 2017
:
YES отменили тур
5 сен 2017
:
YES едут в юбилейный тур
1 май 2017
:
Профессиональное видео с выступления YES
9 апр 2017
:
GEDDY LEE присоединился на сцене к YES
27 янв 2017
:
Участники RUSH введут в Зал Славы YES
19 окт 2016
:
Барабанщик YES о номинации в Зал Славы
22 июл 2016
:
Барабанщик YES перенес операцию
14 май 2016
:
TREVOR HORN выступил с YES
9 апр 2016
:
YES вновь исполнят на концертах полные альбомы
1 июл 2015
:
Музыканты YES, RUSH, BLACK SABBATH, BLUE ÖYSTER CULT о Крисе Сквайре
28 июн 2015
:
Умер басист YES
24 июн 2015
:
Фрагмент нового DVD YES
19 май 2015
:
У басиста YES острый эритроидный лейкоз
15 май 2015
:
Фрагмент нового DVD YES
21 фев 2015
:
Бывший вокалист YES ляжет под нож
25 окт 2014
:
YES планируют выпуск концертного релиза
22 окт 2014
:
Бывший вокалист YES и басист COUNTING CROWS выпускают сингл
23 июл 2014
:
EPK от YES
19 июн 2014
:
Фрагмент новой песни YES
14 июн 2014
:
Фрагмент новой песни YES
5 июн 2014
:
Новый альбом YES выйдет в июле
17 янв 2014
:
Сольный альбом вокалиста YES выйдет на SACD
24 мар 2013
:
Бывший барабанщик BLACK SABBATH вспоминает гитариста YES
12 мар 2013
:
Умер бывший гитарист YES
12 дек 2012
:
YES исполнят целиком сразу три альбома
9 фев 2012
:
YES сменили вокалиста
13 дек 2011
:
Концерт YES отменен
25 окт 2011
:
Трейлер нового релиза YES
6 июл 2011
:
Новое видео YES
2 июн 2011
:
Детали нового альбома YES
10 май 2011
:
Гитарист YES работает над сольным альбомом
6 апр 2011
:
Детали нового альбома YES
1 ноя 2010
:
YES на FRONTIERS RECORDS
9 июн 2008
:
YES отменили тур, посвященный сорокалетию группы.
27 апр 2006
:
YES отменили реюнион турне
30 сен 2018
Трейлер нового релиза
YES
MVD Entertainment Group 19 октября выпустят Blu-ray YES "Yessongs", трейлер к которому доступен ниже:
"All Good People"
"The Clap"
"And You And I"
Rick's Solo
"Roundabout"
"Yours Is No Disgrace"
"Wurm"
+3
-1
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 329
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.
0,62141299247742
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).