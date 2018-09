30 сен 2018



Видео с текстом от RYAN ROXIE RYAN ROXIE, 25 мая выпустивший новый сольный альбом "Imagine Your Reality", опубликовал официальное видео с текстом на песню "God Put A Smile Upon Your Face":



01. Big Rock Show



02. Over And Done



03. California Man



04. To Live And Die In L.A.



05. Uh Oh Song



06. Me Generation



07. Look Me In The Eye



08. Hearts In Trouble



09. Nevermind Me



10. God Put A Smile Upon Your Face



Состав на записи::



* Ryan Roxie - Guitars, Vocals



* Tommy Henriksen - Bass on tracks 1, 6, 9



* Kristoffer "Folle" Folin - Bass on tracks 2, 3, 4, 5, 7



* Jon Bordon - Badd on track 8



* Kristoffer "Folle" Folin - Drums on tracks 2, 3, 4, 5, 7



* Glen Sobel - Drums on tracks 1, 6, 9



* Anton Korberg - Drums on track 8



* Seven Anapolis - Drums on track 3



* Teddy "Zig-Zag" Andriatis - Keyboards/Piano on track 3



* John Bordon - Keyboards/Piano on track 8



Backing Vocals - Johan Becker, Kristoffer "Folle" Folin, Tommy Henriksen



Special guest vocals on track 3 - Robin Zander























