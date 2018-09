сегодня



Видео с текстом от SORROWS PATH SORROWS PATH опубликовали официальное видео с текстом на песню “My Chosen God”, которая вошла в альбом "Touching Infinity":



"Intro To Infinity"

"Fantasies Will Never Die"

"Leneh"

"My Chosen God"

"Metaphysical Song"

"The Subconscious"

"Beauty"

"Forgiveness"

"Revival Of Feminine Grandeur"

"Touching Infinity"













+0 -0









просмотров: 103