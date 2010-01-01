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MACHINE HEAD распадаются? MACHINE HEAD объявили о том, что ближайший тур по США станет последним для текущего состава группы: Robb Flynn (гитара, вокал), Phil Demmel (гитара), Dave McClain (барабаны) и Jared MacEachern (бас).



Лидер группы сказал: «Мы пришли к соглашению, что этот тур станет поводом отпраздновать и почтить эру этого состава».



Относительно причин, по которым Demmel и McClain захотели покинуть состав MACHINE HEAD, Flynn сказал:



«Мы отдалились как люди. Музыкально мы также отдалились. Я слишком крепко держал в своих руках все дела, и это отразилось на парнях. У меня определённая острота, и я своего рода банный лист. И эти острые углы позволили добиться нам того успеха, что у нас есть, однако они же и сильно ранили тех, кто со мной рядом.



У меня много драйва, но также много ярости и злости. И этот самый драйв и привёл к отчуждению в команде».



Flynn, который является единственным оставшимся оригинальным участником MACHINE HEAD, настаивает на том, что у него нет никаких претензий к своим будущим бывшим коллегам по группе.



«Я прошу вас уважать решение Phil'a и Dave'a, поскольку я уважаю их решение. Я хочу сказать, что для меня было большой честью с ними работать, и я искренне благодарен им за всё, что они сделали для MACHINE HEAD, а это очень много. 15 лет с Phil'ом, 23 года с Dave'ом».



Robb добавил, что «не знает, что будет в будущем»: «Мы все немного напуганы. Мне страшно, и им страшно. Но если вы ищете барабанщика или гитариста, вы не найдёте лучше людей, чем они».



Сам Flynn планирует «немного заняться духовными поисками и вновь заглянуть в себя, как это делал в прошлом»: «Я провёл 20 лет в лечении на текущий момент и, по-видимому, этого было недостаточно, — смеясь, говорит он. — Я думаю, мне нужно делать это больше 20 лет».



По словам Flynn'a, грядущий тур MACHINE HEAD станет «чествованием эры этой музыки и этого состава». «И это, может быть, лучшая эра MACHINE HEAD, и, возможно, лучший состав в истории, и, возможно, лучший состав, который когда-либо был у этой группы. И мы закончим на позитивной ноте, и закончим на классной ноте».



Он продолжил: «Это конец эпохи. Вчера я много плакал и ощущал себя так, как будто меня сбил грузовик».



Robb сказал, что говорил с Jared'ом утром, и что басист «на самом деле говорит, что он собирается остаться, и он хочет продолжать, что сделало меня счастливым».











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