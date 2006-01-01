PHILIP ANSELMO на новом альбоме SIGH

Японские авангард-металлисты SIGH 16 ноября на Candlelight Records выпустят новую, одиннадцатую по счёту студийную работу "Heir To Despair", в записи одного из треков которой, "Homo Homini Lupus", принимал участие Philip Anselmo (PANTERA, DOWN, SUPERJOINT). За оформление альбома отвечал Eliran Kantor, сотрудничавший с командой над дисками "Scenes From Hell" (2010) и "In Somniphobia" (2012).
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