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*Sigh*



30 сен 2018 : 		 PHILIP ANSELMO на новом альбоме SIGH

30 апр 2015 : 		 Новый альбом SIGH доступен для прослушивания

18 апр 2015 : 		 Новое видео SIGH

4 дек 2013 : 		 Переиздание SIGH выйдет в январе

26 фев 2013 : 		 DR. MIKANNIBAL потеряла ребенка

17 янв 2013 : 		 MIRAI, DR. MIKANNIBAL из SIGH ждут ребенка

6 дек 2012 : 		 "Gallows Gallery" SIGH выйдет на виниле

15 фев 2012 : 		 Новая песня SIGH

14 дек 2011 : 		 Новый альбом SIGH выйдет в марте

13 янв 2010 : 		 Новое видео SIGH

17 ноя 2009 : 		 Новая песня SIGH

18 окт 2009 : 		 Обложка нового альбома SIGH

7 сен 2009 : 		 Трек-лист нового альбома SIGH

23 дек 2008 : 		 SIGH переиздают альбом "Imaginary Sonicscape"

20 окт 2008 : 		 SIGH ищут оркестровых музыкантов

8 июл 2008 : 		 SIGH: подробности об альбоме "A Tribute To Venom"

8 май 2008 : 		 На трибьют-альбоме SIGH будут гости

23 мар 2008 : 		 SIGH запишут трибьют альбом VENOM

24 сен 2007 : 		 SIGH: переиздание альбома "Gallows Gallery"

25 авг 2006 : 		 SIGH начали записывать новый альбом

10 июл 2006 : 		 Трек-лист нового альбома SIGH

23 мар 2006 : 		 SIGH подписались на The End Records

3 дек 2001 : 		 Sigh - участие в трибьюте и работа над новым альбомом.

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|||| 30 сен 2018

PHILIP ANSELMO на новом альбоме SIGH

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Японские авангард-металлисты SIGH 16 ноября на Candlelight Records выпустят новую, одиннадцатую по счёту студийную работу "Heir To Despair", в записи одного из треков которой, "Homo Homini Lupus", принимал участие Philip Anselmo (PANTERA, DOWN, SUPERJOINT). За оформление альбома отвечал Eliran Kantor, сотрудничавший с командой над дисками "Scenes From Hell" (2010) и "In Somniphobia" (2012).

Трек-лист:

01. Aletheia

02. Homo Homini Lupus

03. Hunters Not Horned

04. In Memories Delusional

Heresy Trilogy

05. Heresy I: Oblivium

06. Heresy II: Acosmism

07. Heresy III: Sub Specie Aeternitatis

08. Hands Of The String-Puller

09. Heir To Despair



SIGH




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