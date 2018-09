30 сен 2018



PHILIP ANSELMO на новом альбоме SIGH Японские авангард-металлисты SIGH 16 ноября на Candlelight Records выпустят новую, одиннадцатую по счёту студийную работу "Heir To Despair", в записи одного из треков которой, "Homo Homini Lupus", принимал участие Philip Anselmo (PANTERA, DOWN, SUPERJOINT). За оформление альбома отвечал Eliran Kantor, сотрудничавший с командой над дисками "Scenes From Hell" (2010) и "In Somniphobia" (2012).



Трек-лист:



01. Aletheia



02. Homo Homini Lupus



03. Hunters Not Horned



04. In Memories Delusional



Heresy Trilogy



05. Heresy I: Oblivium



06. Heresy II: Acosmism



07. Heresy III: Sub Specie Aeternitatis



08. Hands Of The String-Puller



09. Heir To Despair















