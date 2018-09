30 сен 2018



Переиздание SABATON выйдет осенью Альбом SABATON 2012 года "Carolus Rex" получил четвертую платину в родной стране — эта почетная награда будет вручена группе позднее в этом году.



«За последние годы мы объехали весь мир, чтобы выступать с концертами и расширять империю SABATON на новые области, а также встречаясь с невероятными поклонниками по всему свету. Но нигде не будет такого уголка, как родная страна и очень приятно, что наши сограждане по-прежнему невероятно поддерживают SABATON и делают это на протяжении стольких лет. Всем огромное спасибо и именно благодаря вам "Carolus Rex" стал одним из самых успешных шведских альбомов за всю историю!»



В честь этого успеха и дабы лишний раз почтить память Карла XII, 30 ноября, в день, когда он был убит в Норвегии почти триста лет назад, группа выпустит платиновую версию этого альбома с бонус-треками:



CD1 (English Version)



01. Dominium Maris Baltici



02. The Lion From The North



03. Gott Mit Uns



04. A Lifetime Of War



05. 1 6 4 8



06. The Carolean's Prayer



07. Carolus Rex



08. Killing Ground



09. Poltava



10. Long Live The King



11. Ruina Imperii



Bonus Tracks



12. Twilight Of The Thunder God



13. In The Army Now



14. Feuer Frei



15. Harley From Hell



CD2 (Swedish Version)



01. Dominium Maris Baltici



02. Lejonet Från Norden



03. Gott Mit Uns



04. En Livstid I Krig



05. 1 6 4 8



06. Karolinens Bön



07. Carolus Rex



08. Ett Slag Färgat Rött



09. Poltava



10. Konungens Likfärd



11. Ruina Imperii



CD3 (Swedish Empire Live) - Earbook Only!



Live @ Woodstock Festival (Poland)



01. The March To War



02. Ghost Division



03. Uprising



04. Gott Mit Uns



05. Cliffs Of Gallipoli



06. The Lion From The North



07. The Price Of A Mile



08. Into The Fire



09. Carolus Rex



10. Midway



11. White Death



12. Attero Dominatus



13. The Art Of War



14. Primo Victoria



15. 40:1



16. Metal Crüe



















+3 -2









просмотров: 397