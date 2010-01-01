Переиздание SABATON выйдет осенью

Альбом SABATON 2012 года "Carolus Rex" получил четвертую платину в родной стране — эта почетная награда будет вручена группе позднее в этом году.
«За последние годы мы объехали весь мир, чтобы выступать с концертами и расширять империю SABATON на новые области, а также встречаясь с невероятными поклонниками по всему свету. Но нигде не будет такого уголка, как родная страна и очень приятно, что наши сограждане по-прежнему невероятно поддерживают SABATON и делают это на протяжении стольких лет. Всем огромное спасибо и именно благодаря вам "Carolus Rex" стал одним из самых успешных шведских альбомов за всю историю!»
В честь этого успеха и дабы лишний раз почтить память Карла XII, 30 ноября, в день, когда он был убит в Норвегии почти триста лет назад, группа выпустит платиновую версию этого альбома с бонус-треками:
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