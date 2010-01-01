Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад» [150]
*TIM 'RIPPER' OWENS не понимает, чем не нравится голограмма DIO [63]
*METALLICA приедет в Россию летом [26]
*Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством [24]
*WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен... [23]
*
[= ||| все новости группы



*Sabaton*



30 сен 2018 : 		 Переиздание SABATON выйдет осенью

25 июл 2018 : 		 Видео с текстом от SABATON

13 июл 2018 : 		 Свинг-версия песни SABATON

9 июл 2018 : 		 Видео с текстом от SABATON

18 мар 2018 : 		 Кавер-версия MANOWAR от SABATON

13 мар 2018 : 		 Видео с финального шоу американского тура SABATON

8 мар 2018 : 		 Видео полного выступления SABATON

28 фев 2018 : 		 Видео полного выступления SABATON

26 янв 2018 : 		 Новое видео SABATON

28 дек 2017 : 		 Рассказ о первом выступлении SABATON в Турции

30 окт 2017 : 		 SABATON и KREATOR поедут в совместный тур

16 авг 2017 : 		 Новое видео SABATON

7 авг 2017 : 		 Тизер нового проекта SABATON

27 июн 2017 : 		 SABATON отвечают на вопросы

13 июн 2017 : 		 SABATON объединились с WORLD OF TANKS

26 апр 2017 : 		 Басист SABATON рад, что группа не развивается музыкально

23 апр 2017 : 		 Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON

30 мар 2017 : 		 SABATON получили золото и платину

28 фев 2017 : 		 Барабанщик SABATON временно выйдет из состава группы

18 фев 2017 : 		 Бывший гитарист SABATON выпускает сольный альбом

26 янв 2017 : 		 HANNES VAN DAHL не собирается уходить из SABATON после родов Floor

16 окт 2016 : 		 SABATON выпустили новый сингл

16 сен 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 авг 2016 : 		 Успехи в чартах SABATON

25 авг 2016 : 		 SABATON нашли гитариста

12 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 авг 2016 : 		 Вокалист SABATON об уходе гитариста

6 авг 2016 : 		 Концертное видео SABATON

26 июл 2016 : 		 Из SABATON ушёл гитарист

25 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

15 июл 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

5 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

27 июн 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

13 июн 2016 : 		 SABATON представили публике новую песню

10 июн 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

29 апр 2016 : 		 Обложка и название нового альбома SABATON

10 апр 2016 : 		 Вокалист SABATON сравнил выборы в США с цирком

5 апр 2016 : 		 SABATON работают над концепцией нового альбома

31 мар 2016 : 		 Вокалист SABATON: "То, что ты хороший музыкант, еще не делает тебя хорошим автором"

18 мар 2016 : 		 SABATON отправятся в студию в апреле

26 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

9 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

15 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

29 дек 2015 : 		 Лучшее из круиза SABATON

10 дек 2015 : 		 Концертный релиз SABATON выйдет в марте

8 ноя 2015 : 		 Концертное видео SABATON

21 сен 2015 : 		 Вокалист SABATON проспорил коллегам и должен пройти пешком до следующего выступления

16 авг 2015 : 		 Вокалист SABATON не хочет петь о "пиве, сексе и драконах"

2 авг 2015 : 		 Видео полного выступления SABATON

18 июл 2015 : 		 SABATON снимут выступление для DVD/Blu-Ray

18 июн 2015 : 		 SABATON с оркестром

27 май 2015 : 		 У SABATON отличные идеи для нового альбома

17 май 2015 : 		 Оркестр бразильской армии исполняет SABATON

13 май 2015 : 		 SABATON запустили собственную радиостанцию

23 апр 2015 : 		 Гитарист SABATON выпускает сольную работу

9 апр 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании SABATON

10 мар 2015 : 		 Делюкс-издание нового альбома SABATON

15 дек 2014 : 		 Видео с выступления SABATON

1 дек 2014 : 		 SABATON открыли тур

28 ноя 2014 : 		 Лучшие моменты круиза SABATON

11 ноя 2014 : 		 Видео с выступления SABATON

15 окт 2014 : 		 Видео с текстом от SABATON

6 июн 2014 : 		 Два дня с SABATON

14 май 2014 : 		 Новое видео SABATON

2 май 2014 : 		 Видео с текстом от SABATON

18 апр 2014 : 		 Видео с выступления SABATON

11 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

28 мар 2014 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

16 мар 2014 : 		 SABATON записали кавер-версии METALLICA, BATTLE BEAST, RAUBTIER

6 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

5 мар 2014 : 		 SABATON выступили в тренажерном зале: видео

21 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома SABATON

1 фев 2014 : 		 SABATON выступили в тренажерном зале

11 янв 2014 : 		 Еще одна новая обложка SABATON

9 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома SABATON

4 янв 2014 : 		 SABATON начали запись

3 дек 2013 : 		 Рассказ о круизе SABATON

27 ноя 2013 : 		 Бывший барабанщик SABATON о своем уходе

22 ноя 2013 : 		 SABATON отыграли первое шоу с новым барабанщиком

21 сен 2013 : 		 Трейлер нового DVD SABATON

16 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

22 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SABATON

21 авг 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

15 авг 2013 : 		 SABATON не пускают в Россию?

31 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза SABATON

25 июл 2013 : 		 Закулисные съемки с выступления SABATON в Москве

23 июл 2013 : 		 DVD/Blu-Ray SABATON выйдет в сентябре

23 июл 2013 : 		 Закулисные съемки с выступления SABATON в Санкт-Петербурге

20 июл 2013 : 		 Закулисные съемки с выступления SABATON в Швеции

25 мар 2013 : 		 Басист SABATON о новом DVD

29 дек 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления SABATON

16 дек 2012 : 		 Последний альбом SABATON выйдет на виниле

7 дек 2012 : 		 Басист SABATON: "бывшие участники ушли из-за потери мотивации"

18 ноя 2012 : 		 Видео с выступления SABATON

27 окт 2012 : 		 Акустика от SABATON

24 окт 2012 : 		 Лондонское шоу SABATON будет снято для DVD

10 сен 2012 : 		 Первый репортаж SABATON о туре 'Swedish Empire Tour'

8 сен 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления SABATON

6 авг 2012 : 		 Видео с выступления SABATON

15 июл 2012 : 		 Видео полного концерта SABATON

6 июл 2012 : 		 'Swedish Empire' от SABATON

19 июн 2012 : 		 Видео с выступления SABATON на фестивале METALTOWN

22 май 2012 : 		 Концертное видео из тура по США от SABATON

10 май 2012 : 		 Видео с текстом от SABATON

10 май 2012 : 		 Новая песня SABATON

18 апр 2012 : 		 SABATON выступили в новом составе

6 апр 2012 : 		 Официальное видео с текстом от SABATON

4 апр 2012 : 		 Новая песня SABATON

2 апр 2012 : 		 SABATON объявили новый состав

31 мар 2012 : 		 SABATON подтвердили смену состава

26 мар 2012 : 		 В SABATON грядет смена состава?

6 мар 2012 : 		 Новый альбом SABATON будет на шведском и английском

16 фев 2012 : 		 Детали нового альбома SABATON

4 янв 2012 : 		 Видео с записи альбома SABATON

2 янв 2012 : 		 Новый альбом SABATON выйдет в мае

20 авг 2011 : 		 Рабочее название нового альбома SABATON

23 июл 2011 : 		 SABATON выступили вместе с UDO

18 июн 2011 : 		 Трек-лист концертного релиза SABATON

11 июн 2011 : 		 SABATON выпустят концертный альбом в августе

25 май 2011 : 		 Новое видео SABATON

20 мар 2011 : 		 Барабанщик SABATON вынужден пропустить тур

11 янв 2011 : 		 Басист DRAGONFORCE поедет в тур с SABATON

3 сен 2010 : 		 Бэк-каталог SABATON будет переиздан

4 авг 2010 : 		 Новое видео SABATON

26 июл 2010 : 		 SABATON сняли очередное видео

17 июн 2010 : 		 Видео SABATON с фестиваля Sweden Rock

15 май 2010 : 		 Новый альбом SABATON доступен для прослушивания

13 май 2010 : 		 Новая песня SABATON

21 апр 2010 : 		 Новая песня SABATON

25 мар 2010 : 		 Новый трек SABATON доступен для прослушивания

24 дек 2009 : 		 Обложка и название нового альбома SABATON

22 ноя 2009 : 		 SABATON подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

24 фев 2009 : 		 Новое видео SABATON

7 июн 2008 : 		 SABATON : видео "Cliffs of Gallipoli" в сети

23 май 2008 : 		 Полная версия нового альбома SABATON в сети

12 май 2008 : 		 Новая песня от SABATON

23 мар 2008 : 		 Обложка нового альбома SABATON

4 янв 2008 : 		 SABATON отправляются в студию

9 янв 2007 : 		 Дебютный альбом SABATON наконец-то увидит свет

| - |
|||| 30 сен 2018

Переиздание SABATON выйдет осенью

*
zoom
*
* *
Альбом SABATON 2012 года "Carolus Rex" получил четвертую платину в родной стране — эта почетная награда будет вручена группе позднее в этом году.

«За последние годы мы объехали весь мир, чтобы выступать с концертами и расширять империю SABATON на новые области, а также встречаясь с невероятными поклонниками по всему свету. Но нигде не будет такого уголка, как родная страна и очень приятно, что наши сограждане по-прежнему невероятно поддерживают SABATON и делают это на протяжении стольких лет. Всем огромное спасибо и именно благодаря вам "Carolus Rex" стал одним из самых успешных шведских альбомов за всю историю!»

В честь этого успеха и дабы лишний раз почтить память Карла XII, 30 ноября, в день, когда он был убит в Норвегии почти триста лет назад, группа выпустит платиновую версию этого альбома с бонус-треками:

CD1 (English Version)

01. Dominium Maris Baltici

02. The Lion From The North

03. Gott Mit Uns

04. A Lifetime Of War

05. 1 6 4 8

06. The Carolean's Prayer

07. Carolus Rex

08. Killing Ground

09. Poltava

10. Long Live The King

11. Ruina Imperii

Bonus Tracks

12. Twilight Of The Thunder God

13. In The Army Now

14. Feuer Frei

15. Harley From Hell

CD2 (Swedish Version)

01. Dominium Maris Baltici

02. Lejonet Från Norden

03. Gott Mit Uns

04. En Livstid I Krig

05. 1 6 4 8

06. Karolinens Bön

07. Carolus Rex

08. Ett Slag Färgat Rött

09. Poltava

10. Konungens Likfärd

11. Ruina Imperii

CD3 (Swedish Empire Live) - Earbook Only!

Live @ Woodstock Festival (Poland)

01. The March To War

02. Ghost Division

03. Uprising

04. Gott Mit Uns

05. Cliffs Of Gallipoli

06. The Lion From The North

07. The Price Of A Mile

08. Into The Fire

09. Carolus Rex

10. Midway

11. White Death

12. Attero Dominatus

13. The Art Of War

14. Primo Victoria

15. 40:1

16. Metal Crüe



SABATON To Release






Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 397

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Butcher Babies Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,32494282722473    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом