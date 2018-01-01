Новый альбом NITA STRAUSS выйдет осенью

NITA STRAUSS, известная по работе с такими группами как ALICE COOPER, FEMME FATALE, Jermaine Jackson, THE IRON MAIDENS и многими другими, 16 ноября выпустит дебютную работу "Controlled Chaos" на лейбле Sumerian Records.
«От легкого и веселого до агрессивного и мрачного — вот какой будет новая глава моей карьеры. Этот альбом — мой способ дать возможность слушателю познакомится со мной лично и тем, что творится в моей голове» — говорит Нита.
Трек-лист:
01. Prepare For War
02. Alegria
03. Our Most Desperate Hour
04. Mariana Trench
05. Here With You
06. The Stillness At The End
07. The Quest
08. Hope Grows
09. Lion Among Wolves
10. Pandemonium 2.0
11. The Show Must Go On
Видео на одну из песен из этого релиза доступно ниже.
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