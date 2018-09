30 сен 2018



Новый альбом NITA STRAUSS выйдет осенью NITA STRAUSS, известная по работе с такими группами как ALICE COOPER, FEMME FATALE, Jermaine Jackson, THE IRON MAIDENS и многими другими, 16 ноября выпустит дебютную работу "Controlled Chaos" на лейбле Sumerian Records.



«От легкого и веселого до агрессивного и мрачного — вот какой будет новая глава моей карьеры. Этот альбом — мой способ дать возможность слушателю познакомится со мной лично и тем, что творится в моей голове» — говорит Нита.



Трек-лист:



01. Prepare For War



02. Alegria



03. Our Most Desperate Hour



04. Mariana Trench



05. Here With You



06. The Stillness At The End



07. The Quest



08. Hope Grows



09. Lion Among Wolves



10. Pandemonium 2.0



11. The Show Must Go On



Видео на одну из песен из этого релиза доступно ниже.



















