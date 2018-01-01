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*Nita Strauss*



30 сен 2018 : 		 Новый альбом NITA STRAUSS выйдет осенью

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|||| 30 сен 2018

Новый альбом NITA STRAUSS выйдет осенью

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NITA STRAUSS, известная по работе с такими группами как ALICE COOPER, FEMME FATALE, Jermaine Jackson, THE IRON MAIDENS и многими другими, 16 ноября выпустит дебютную работу "Controlled Chaos" на лейбле Sumerian Records.

«От легкого и веселого до агрессивного и мрачного — вот какой будет новая глава моей карьеры. Этот альбом — мой способ дать возможность слушателю познакомится со мной лично и тем, что творится в моей голове» — говорит Нита.

Трек-лист:

01. Prepare For War

02. Alegria

03. Our Most Desperate Hour

04. Mariana Trench

05. Here With You

06. The Stillness At The End

07. The Quest

08. Hope Grows

09. Lion Among Wolves

10. Pandemonium 2.0

11. The Show Must Go On

Видео на одну из песен из этого релиза доступно ниже.



NITA STRAUSS: 'Controlled Chaos' Solo Album Details Announced






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