Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

Тридцатого ноября на Nuclear Blast состоится выход виниловых версий первых пяти альбомов MESHUGGAH, которые прошли специальный мастеринг для этого релиза. Будут изданы следующие позиции:
* "Meshuggah" EP (1989)
Clear with Black Splatter (limited to 500)
"Contradictions Collapse" (1991)
Bone/Grey Swirl (Limited to 500)
* "None" EP (1994)
Bronze with Black Splatter (Limited to 500)
* "Destroy Erase Improve" (1995)
Gold/Brown Swirl (Limited to 500)
* "Chaosphere" (1998)
Swamp Green with Mint Green Splatter (Limited to 500)
За переработанное оформление отвечал Keerych Luminokaya, ранее сотрудничавший с группой на "Koloss". Мастеринг материала проводил Thomas Eberger из Stockholm Mastering, работавшей с командой над альбомом "The Violent Sleep of Reason".
Ранее барабанщик группы призвал фанатов потерпеть, ведь ранее 2020 ждать чего-то нового от коллектива не стоит.
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