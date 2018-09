сегодня



Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах Тридцатого ноября на Nuclear Blast состоится выход виниловых версий первых пяти альбомов MESHUGGAH, которые прошли специальный мастеринг для этого релиза. Будут изданы следующие позиции:



* "Meshuggah" EP (1989)



Clear with Black Splatter (limited to 500)



"Contradictions Collapse" (1991)



Bone/Grey Swirl (Limited to 500)



* "None" EP (1994)



Bronze with Black Splatter (Limited to 500)



* "Destroy Erase Improve" (1995)



Gold/Brown Swirl (Limited to 500)



* "Chaosphere" (1998)



Swamp Green with Mint Green Splatter (Limited to 500)



За переработанное оформление отвечал Keerych Luminokaya, ранее сотрудничавший с группой на "Koloss". Мастеринг материала проводил Thomas Eberger из Stockholm Mastering, работавшей с командой над альбомом "The Violent Sleep of Reason".



Ранее барабанщик группы призвал фанатов потерпеть, ведь ранее 2020 ждать чего-то нового от коллектива не стоит.



















+0 -0









просмотров: 190