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*Meshuggah*



30 сен 2018 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 июн 2018 : 		 Раньше 2020 нового от MESHUGGAH ждать не стоит

3 июн 2017 : 		 Гитарист MESHUGGAH пропустит летний тур с MEGADETH

12 окт 2016 : 		 Видео от MESHUGGAH

29 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

20 сен 2016 : 		 Обучающее видео от MESHUGGAH

15 сен 2016 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

31 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

25 авг 2016 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

22 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

20 авг 2016 : 		 MESHUGGAH записывала альбом вживую

5 авг 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MESHUGGAH

29 июл 2016 : 		 Новый альбом MESHUGGAH выйдет осенью

27 июл 2016 : 		 Рассказ о новом бокс-сете MESHUGGAH

2 июн 2016 : 		 Бокс-сет MESHUGGAH выйдет в июле

12 май 2016 : 		 Тизер нового альбома MESHUGGAH

23 апр 2016 : 		 MESHUGGAH опубликовали видео из студии

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления MESHUGGAH

18 апр 2015 : 		 Гитарист MESHUGGAH: «Мы работаем над достаточно разнообразным альбомом»

13 апр 2015 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к MESHUGGAH

19 мар 2015 : 		 Репортаж из студии MESHUGGAH

26 фев 2015 : 		 MESHUGGAH получили награду

24 фев 2015 : 		 MESHUGGAH на разогреве METALLICA

25 сен 2014 : 		 Трейлер нового релиза MESHUGGAH

19 сен 2014 : 		 Тизер нового релиза MESHUGGAH

16 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD MESHUGGAH

6 сен 2014 : 		 Трейлер нового DVD MESHUGGAH

1 авг 2014 : 		 MESHUGGAH выпустят DVD

12 мар 2014 : 		 Кавер-версия MESHUGGAH от Sarah Kane

4 фев 2014 : 		 MESHUGGAH отметят юбилей на фестивалях

25 сен 2013 : 		 MESHUGGAH начнут сочинение материала в 2014 году

4 апр 2013 : 		 Новое видео MESHUGGAH

5 фев 2013 : 		 Ранее неопубликованная песня MESHUGGAH

23 окт 2012 : 		 Новое видео MESHUGGAH

3 май 2012 : 		 Видео с выступления MESHUGGAH

31 мар 2012 : 		 Новое видео MESHUGGAH

20 мар 2012 : 		 Новая песня MESHUGGAH

7 мар 2012 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

28 фев 2012 : 		 MESHUGGAH представили новый трек

27 фев 2012 : 		 Семплы нового альбома MESHUGGAH

18 фев 2012 : 		 Новая песня MESHUGGAH

14 фев 2012 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

25 янв 2012 : 		 Видео с вечеринки по прослушиванию нового альбома MESHUGGAH

17 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MESHUGGAH

14 янв 2012 : 		 Название нового альбома MESHUGGAH?

4 янв 2012 : 		 Дата выхода нового альбома MESHUGGAH

24 июн 2011 : 		 Видео с выступления MESHUGGAH

23 янв 2011 : 		 Барабанщик MESHUGGAH женился на басистке CRUCIFIED BARBARA

22 янв 2011 : 		 Участники MESHUGGAH о создании альбома

17 авг 2010 : 		 Видео с выступления MESHUGGAH

20 июл 2010 : 		 Видео с выступления MESHUGGAH

24 дек 2009 : 		 Трейлер нового DVD MESHUGGAH

8 дек 2009 : 		 Детали концертного DVD MESHUGGAH

30 окт 2009 : 		 Объявлена дата выхода DVD MESHUGGAH

19 окт 2009 : 		 Новый DVD MESHUGGAH выйдет в начале 2010 года

19 мар 2009 : 		 Гитарист MESHUGGAH утверждает, что его неверно поняли

14 мар 2009 : 		 Гитарист MESHUGGAH: «Называть NIGHTWISH металлом просто оскорбление»

8 фев 2009 : 		 MESHUGGAH выпустят концертный DVD

8 июн 2008 : 		 Барабанщик MESHUGGAH стал лучшим...

28 фев 2008 : 		 MESHUGGAH: новый альбом доступен для прослушивания в сети

13 ноя 2007 : 		 Объявлено название нового альбома группы MESHUGGAH

13 янв 2007 : 		 MESHUGGAH пишут материал для нового альбома

23 окт 2006 : 		 Обнародован трек-лист переизданного альбома MESHUGGAH "Nothing"

31 июл 2006 : 		 Подробности о ремикшированном альбоме MESHUGGAH "Nothing"

16 июл 2006 : 		 В переиздание альбома MESHUGGAH "Nothing" войдет DVD

1 июн 2005 : 		 MESHUGGAH: видео-фрагменты в сети

18 ноя 2001 : 		 Meshuggah - Продолжают работу над новым материалом

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Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

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Тридцатого ноября на Nuclear Blast состоится выход виниловых версий первых пяти альбомов MESHUGGAH, которые прошли специальный мастеринг для этого релиза. Будут изданы следующие позиции:

* "Meshuggah" EP (1989)

Clear with Black Splatter (limited to 500)

"Contradictions Collapse" (1991)

Bone/Grey Swirl (Limited to 500)

* "None" EP (1994)

Bronze with Black Splatter (Limited to 500)

* "Destroy Erase Improve" (1995)

Gold/Brown Swirl (Limited to 500)

* "Chaosphere" (1998)

Swamp Green with Mint Green Splatter (Limited to 500)

За переработанное оформление отвечал Keerych Luminokaya, ранее сотрудничавший с группой на "Koloss". Мастеринг материала проводил Thomas Eberger из Stockholm Mastering, работавшей с командой над альбомом "The Violent Sleep of Reason".

Ранее барабанщик группы призвал фанатов потерпеть, ведь ранее 2020 ждать чего-то нового от коллектива не стоит.



MESHUGGAH Announces Collection Of Vinyl Reissues






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