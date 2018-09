сегодня



Вокалист SKILLET в FIGHT THE FURY FIGHT THE FURY, новый металл проект вокалиста SKILLET John'a Cooper'a, выпустит дебютный ЕР "Still Breathing" 26 октября на Atlantic Records. Первый сингл из этого релиза, композиция "My Demons", доступна для прослушивания ниже.



В состав группы также входит гитарист SKILLET, Seth Morrison, а также барабанщик Jared Ward и гитарист John Panzer III.



Трек-лист ЕР:



01. My Demons



02. Dominate Me



03. Still Burning



04. I Cannot



05. Lose Hold Of It All



















