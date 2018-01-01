Вокалист SKILLET в FIGHT THE FURY

FIGHT THE FURY, новый металл проект вокалиста SKILLET John'a Cooper'a, выпустит дебютный ЕР "Still Breathing" 26 октября на Atlantic Records. Первый сингл из этого релиза, композиция "My Demons", доступна для прослушивания ниже.
В состав группы также входит гитарист SKILLET, Seth Morrison, а также барабанщик Jared Ward и гитарист John Panzer III.
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