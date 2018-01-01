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*Fight the Fury*



30 сен 2018 : 		 Вокалист SKILLET в FIGHT THE FURY

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Вокалист SKILLET в FIGHT THE FURY

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FIGHT THE FURY, новый металл проект вокалиста SKILLET John'a Cooper'a, выпустит дебютный ЕР "Still Breathing" 26 октября на Atlantic Records. Первый сингл из этого релиза, композиция "My Demons", доступна для прослушивания ниже.

В состав группы также входит гитарист SKILLET, Seth Morrison, а также барабанщик Jared Ward и гитарист John Panzer III.

Трек-лист ЕР:

01. My Demons

02. Dominate Me

03. Still Burning

04. I Cannot

05. Lose Hold Of It All



FIGHT THE FURY Feat. SKILLET's JOHN COOPER: 'Still Breathing' EP Due In October






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