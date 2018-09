сегодня



Музыканты HALESTORM исполняют LED ZEPPELIN Музыканты HALESTORM Joe Hottinger и Lzzy Hale в ходе визита на радиостанцию Planet Rock исполнили акустическую версию композиции LED ZEPPELIN, "That's The Way".



Lizzy ранее не раз признавалась в своей любви к группе и называет "Led Zeppelin III" (1970) одной из тех записей, которая изменила её жизнь:



«Одной из моих любимых песен является 'That's The Way', она настолько замечательно исполнена и записана. И вот что мне особенно нравится в LED ZEPPELIN — можно послушать все их записи и четко понимать, в каком музыкальном состоянии они были в тот или иной момент в зависимости от альбома. Им было так комфортно друг с другом, особенно на этой пластинке, они просто говорили о том, что они переживали в данный момент времени. И все ощущается настолько естественно и комфортно и они совершенно не пытались быть теми кем не являются. Поэтому мне так и нравится эта пластинка!»









