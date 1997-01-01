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*Chrome Division*



29 сен 2018 : 		 Последний альбом CHROME DIVISION выйдет осенью

12 фев 2014 : 		 Новое видео CHROME DIVISION

23 янв 2014 : 		 Видео с текстом от CHROME DIVISION

10 дек 2013 : 		 Новое видео CHROME DIVISION

19 ноя 2013 : 		 Новый альбом CHROME DIVISION выйдет в январе

3 апр 2013 : 		 Видео с выступления CHROME DIVISION

15 мар 2013 : 		 CHROME DIVISION продолжают работу над альбомом

6 май 2012 : 		 CHROME DIVISION поменяли басиста и гитариста

2 июл 2011 : 		 Новое видео CHROME DIVISION

6 май 2011 : 		 Новое видео CHROME DIVISION

8 апр 2011 : 		 Новая песня CHROME DIVISION

10 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHROME DIVISION

15 фев 2011 : 		 Название нового альбома CHROME DIVISION

5 фев 2011 : 		 CHROME DIVISION завершили работу над альбомом

4 сен 2010 : 		 Бывший вокалист CHROME DIVISION выпустит сольный альбом

21 дек 2009 : 		 CHROME DIVISION работают над новым диском

2 сен 2009 : 		 К CHROME DIVISION присоединился фронтмен SUSPERIA

29 май 2008 : 		 Новая песня CHROME DIVISION

27 май 2006 : 		 CHROME DIVISION готовят к выходу дебютный альбом

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Последний альбом CHROME DIVISION выйдет осенью

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Группа CHROME DIVISION, в состав которой входит фронтмен DIMMU BORGIR Shagrath (a.k.a. Stian Thoresen), играющий на гитаре, выпустит новый альбом, получивший название "One Last Ride", тридцатого ноября на Nuclear Blast. Для коллектива это будет последняя пластинка.

«Итак, время пришло... The Doomsday Raiders возвращаются из богом забытых мест с 'One Last Ride'! Группа очень рада сообщить, что этот альбом будет издан на Nuclear Blast Records, а в его записи принимал участие оригинальный вокалист Eddie Guz. Будьте готовы услышать тринадцать новых убойных тем, включая испаноязычный трек специально для наших южноамериканских поклонников!»

Видео с текстом на один из треков, "One Last Ride", доступно ниже.



CHROME DIVISION Feat. DIMMU BORGIR's SHAGRATH: Fifth And Final Album, 'One Last Ride', To Arrive In November






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