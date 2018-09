сегодня



Последний альбом CHROME DIVISION выйдет осенью Группа CHROME DIVISION, в состав которой входит фронтмен DIMMU BORGIR Shagrath (a.k.a. Stian Thoresen), играющий на гитаре, выпустит новый альбом, получивший название "One Last Ride", тридцатого ноября на Nuclear Blast. Для коллектива это будет последняя пластинка.



«Итак, время пришло... The Doomsday Raiders возвращаются из богом забытых мест с 'One Last Ride'! Группа очень рада сообщить, что этот альбом будет издан на Nuclear Blast Records, а в его записи принимал участие оригинальный вокалист Eddie Guz. Будьте готовы услышать тринадцать новых убойных тем, включая испаноязычный трек специально для наших южноамериканских поклонников!»



Видео с текстом на один из треков, "One Last Ride", доступно ниже.



















+4 -1









просмотров: 487