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Новый альбом INGLORIOUS выйдет в 2019 INGLORIOUS провели большую часть этого года за записью нового альбома, сведением которого вновь занимался Kevin Shirley (Led Zeppelin, Aerosmith). Выход первого сингла намечен на конец этого года, а релиз полноформатного альбома — на начало 2019.











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