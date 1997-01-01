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*Inglorious*



29 сен 2018 : 		 Новый альбом INGLORIOUS выйдет в 2019

6 фев 2018 : 		 Видео с выступления INGLORIOUS

31 янв 2018 : 		 Видео с выступления INGLORIOUS

24 янв 2018 : 		 Видео с выступления INGLORIOUS

12 янв 2018 : 		 Новое видео INGLORIOUS

19 май 2017 : 		 Новое видео INGLORIOUS

6 май 2017 : 		 Новая песня INGLORIOUS

21 апр 2017 : 		 Видео с текстом от INGLORIOUS

1 апр 2017 : 		 Новая песня INGLORIOUS

18 мар 2017 : 		 EPK от INGLORIOUS

4 мар 2017 : 		 Новое видео INGLORIOUS

27 янв 2017 : 		 Новый альбом INGLORIOUS выйдет весной

19 апр 2016 : 		 Новое видео INGLORIOUS

12 фев 2016 : 		 Новое видео INGLORIOUS

31 янв 2016 : 		 Видео с текстом от INGLORIOUS

28 янв 2016 : 		 EPK от INGLORIOUS

12 янв 2016 : 		 Видео с текстом от INGLORIOUS

20 ноя 2015 : 		 Новое видео INGLORIOUS

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Новый альбом INGLORIOUS выйдет в 2019

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INGLORIOUS провели большую часть этого года за записью нового альбома, сведением которого вновь занимался Kevin Shirley (Led Zeppelin, Aerosmith). Выход первого сингла намечен на конец этого года, а релиз полноформатного альбома — на начало 2019.

INGLORIOUS Announce January / February UK Headline Tour; New Album Due In 2019




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