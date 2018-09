сегодня



Новый сингл AXEL RUDI PELL Axel Rudi Pell выпустил новый цифровой сингл и видео с текстом на песню "The Wild And The Young" — его можно послушать ниже. Композиция вошла в студийный альбом "Knights Call", выпущенный 23 марта на SPV/Steamhammer.



Трек-лист "Knights Call":



01. The Medieval Overture (Intro) (1:43)

02. The Wild And The Young (4:20)

03. Wildest Dreams (5:43)

04. Long Live Rock (5:34)

05. The Crusaders Of Doom (8:01)

06. Truth And Lies (4:48)

07. Beyond The Light (7:45)

08. Slaves On The Run (5:13)

09. Follow The Sun (5:12)

10. Tower Of Babylon (9:50)

















+1 -1









просмотров: 487