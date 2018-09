сегодня



Новое видео HOLLOW CRY "Last Call", новое видео группы HOLLOW CRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "From Ashes To Flames", выпущенного на Into Records:



"Shades Of Winter"

"My Way Out"

"Procrastinated"

"From Ashes To Flames"

"Heaven’s Jail"

"Beyond Defeat"

"Tears In Rain"

"Never Enough"

"Last Call"

"Years Gone By"

















