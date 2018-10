сегодня



SONS OF APOLLO на концерте в Болгарии исполнили кавер-версии песен QUEEN, AEROSMITH, LED ZEPPELIN SONS OF APOLLO — прог-металлическая супергруппа, в состав которой входят бывшие участники DREAM THEATER Mike Portnoy и Derek Sherinian, гитарист Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES), басист Billy Sheehan (MR. BIG, THE WINERY DOGS) и вокалист Jeff Scott Soto (W.E.T., TALISMAN), — 22 сентября на концерте в Пловдиве, Болгария, в Ancient Theatre исполнила кавер-версии песен DREAM THEATER, QUEEN, LED ZEPPELIN, RAINBOW, Ozzy Osbourne, PINK FLOYD и VAN HALEN. В ходе выступления были задействованы оркестр и хор, а сам концерт снимался на профессиональную аппаратуру для дальнейшего выпуска в виде концертного релиза на CD, DVD и Blu-ray.



Сет-лист концерта был следующим:



01. God Of The Sun



02. Signs Of The Time



03. Divine Addiction



04. Just Let Me Breathe (DREAM THEATER cover)



05. Bass Solo



06. Lost In Oblivion



07. The Prophet's Song/Save Me (QUEEN cover)



08. Alive



09. The Pink Panther Theme (Henry Mancini cover)



10. Opus Maximus



11. Kashmir (LED ZEPPELIN cover)



12. Gates Of Babylon (RAINBOW cover)



13. Labyrinth



14. Dream On (AEROSMITH cover)



15. Diary Of A Madman (Ozzy Osbourne cover)



16. Comfortably Numb (PINK FLOYD cover)



17. The Show Must Go On (QUEEN cover)



18. Hell's Kitchen (DREAM THEATER cover)



19. Figaro's Whore



20. Keyboard Solo



21. Lines In The Sand (DREAM THEATER cover)



22. Guitar Solo



23. And The Cradle Will Rock... (VAN HALEN cover)



24. Coming Home



































