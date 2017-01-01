Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад» [150]
*TIM 'RIPPER' OWENS не понимает, чем не нравится голограмма DIO [67]
*METALLICA приедет в Россию летом [26]
*Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством [24]
*WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен... [23]
*
[= ||| все новости группы



*Sons of Apollo*



1 окт 2018 : 		 SONS OF APOLLO на концерте в Болгарии исполнили кавер-версии песен QUEEN, AEROSMITH, LED ZEPPELIN

25 июн 2018 : 		 SONS OF APOLLO впервые выступили в Европе

21 июн 2018 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

6 июн 2018 : 		 Барабанщик SONS OF APOLLO: «Мы больше VAN HALEN, чем RUSH»

29 мар 2018 : 		 Видео с текстом от SONS OF APOLLO

27 мар 2018 : 		 Новая песня SONS OF APOLLO

21 фев 2018 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

12 фев 2018 : 		 SONS OF APOLLO исполняют DREAM THEATER

15 дек 2017 : 		 SONS OF APOLLO запишут концерт с оркестром

21 окт 2017 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

15 сен 2017 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

24 авг 2017 : 		 Представление SONS OF APOLLO

11 авг 2017 : 		 Новая песня SONS OF APOLLO

3 авг 2017 : 		 Видео с дебюта SONS OF APOLLO

1 авг 2017 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, RON 'BUMBLEFOOT' THAL, JEFF SCOTT SOTO, DEREK SHERINIAN в SONS OF APOLLO

| - |
|||| сегодня

SONS OF APOLLO на концерте в Болгарии исполнили кавер-версии песен QUEEN, AEROSMITH, LED ZEPPELIN

*
zoom
*
* *
SONS OF APOLLO — прог-металлическая супергруппа, в состав которой входят бывшие участники DREAM THEATER Mike Portnoy и Derek Sherinian, гитарист Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES), басист Billy Sheehan (MR. BIG, THE WINERY DOGS) и вокалист Jeff Scott Soto (W.E.T., TALISMAN), — 22 сентября на концерте в Пловдиве, Болгария, в Ancient Theatre исполнила кавер-версии песен DREAM THEATER, QUEEN, LED ZEPPELIN, RAINBOW, Ozzy Osbourne, PINK FLOYD и VAN HALEN. В ходе выступления были задействованы оркестр и хор, а сам концерт снимался на профессиональную аппаратуру для дальнейшего выпуска в виде концертного релиза на CD, DVD и Blu-ray.

Сет-лист концерта был следующим:

01. God Of The Sun

02. Signs Of The Time

03. Divine Addiction

04. Just Let Me Breathe (DREAM THEATER cover)

05. Bass Solo

06. Lost In Oblivion

07. The Prophet's Song/Save Me (QUEEN cover)

08. Alive

09. The Pink Panther Theme (Henry Mancini cover)

10. Opus Maximus

11. Kashmir (LED ZEPPELIN cover)

12. Gates Of Babylon (RAINBOW cover)

13. Labyrinth

14. Dream On (AEROSMITH cover)

15. Diary Of A Madman (Ozzy Osbourne cover)

16. Comfortably Numb (PINK FLOYD cover)

17. The Show Must Go On (QUEEN cover)

18. Hell's Kitchen (DREAM THEATER cover)

19. Figaro's Whore

20. Keyboard Solo

21. Lines In The Sand (DREAM THEATER cover)

22. Guitar Solo

23. And The Cradle Will Rock... (VAN HALEN cover)

24. Coming Home



SONS OF APOLLO Cover QUEEN, AEROSMITH, LED ZEPPELIN During Bulgarian Concert DVD/Blu-Ray Shoot (Video)














Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 364

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Butcher Babies Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,14498209953308    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом