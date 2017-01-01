SONS OF APOLLO на концерте в Болгарии исполнили кавер-версии песен QUEEN, AEROSMITH, LED ZEPPELIN
SONS OF APOLLO — прог-металлическая супергруппа, в состав которой входят бывшие участники DREAM THEATER Mike Portnoy и Derek Sherinian, гитарист Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES), басист Billy Sheehan (MR. BIG, THE WINERY DOGS) и вокалист Jeff Scott Soto (W.E.T., TALISMAN), — 22 сентября на концерте в Пловдиве, Болгария, в Ancient Theatre исполнила кавер-версии песен DREAM THEATER, QUEEN, LED ZEPPELIN, RAINBOW, Ozzy Osbourne, PINK FLOYD и VAN HALEN. В ходе выступления были задействованы оркестр и хор, а сам концерт снимался на профессиональную аппаратуру для дальнейшего выпуска в виде концертного релиза на CD, DVD и Blu-ray.
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