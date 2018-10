сегодня



PAUL STANLEY о финальном туре KISS : «Мы хотим проехать по всему миру и "дать пять" каждому» Фронтмен KISS Пол Стэнли Paul Stanley в интеврью для подкаста "Rolling Stone Music Now" рассказал о недавнем анонсе «прощального» тура группы, получившего название "One Last Kiss: End Of The Road World Tour", который стартует в 2019 году. На вопрос о том, было ли обсуждение этой темы, Simmons ответил: «"Послушайте, настало время поговорить о том, как закрыть книгу". Вот так это примерно было. [Смеётся] Вот так. В какой-то момент, вероятно, вам захочется уже решить возникшую проблему, понимаете? В этом есть смысл и суть того, чем мы являемся. Мы не группа парней в джинсах и кроссовках, стоящих на сцене и играющих. Мы спортсмены. Супермен, играющий на гитаре. Так что да — в какой-то момент вы смотрите друг на друга и говорите: "Как долго мы можем заниматься этим так, как хотим это делать, и как долго мы можем заниматься этим и любить это дело?" Если вы умны, вы планируете, чтобы иметь возможность делать всё по максимуму, а не просто сдуться в итоге. Я не хотел, чтобы это произошло. Я не хочу, чтобы внезапно, после тура, мы сказали: "Давайте закругляться" или ещё через год сказать: "Нет", а потом ещё через год — снова "нет". Нет, я бы предпочёл триумфальный круг. Мы победили. Мы всех порвали. Мы пережили скептиков. Мы хотим проехать по всему миру и "дать пять" каждому. И это займёт какое-то время».



На вопрос, о том, какую песню он хотел бы исполнить на сцене последней вместе с KISS, Stanley Стэнли ответил так: «Мне бы очень хотелось, чтобы последней песней, которую мы будем играть, стала "Rock And Roll All Nite". Она такая гимнообразная, она близка нам, это наша кричалка и боевой клич, поэтому я могу представить, как это всё будет, и в одно мгновение я буду улыбаться, а в следующую минуту я буду плакать, и в этом есть горько-сладкий привкус, он коснётся всех эмоций и нажмёт на все кнопки».



Стэнли также поведал о своём предыдущем заявлении о том, что KISS могут в один прекрасный день продолжить деятельность без оригинальных членов, включая его и Simmons'a: «Я могу представить такое шоу KISS, потому что в какой-то момент подумал, что KISS перерастает своих членов, да уже превзошёл, так что я мог бы представить, что это произойдёт в какой-нибудь момент. Я мог бы такое представить, но не могу предсказывать ближайшее будущее. Но зачем отрицать очевидное, что это потрясающе?»



Слухи о том, что KISS прекратят выступать вживую, появились несколько месяцев назад после новостей о том, что группа пыталась получить право на товарный знак под названием "The End Of The Road". Заявка от KISS была подана в феврале в Управление по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов, что означает, что группа может использовать её в связи с «живыми выступлениями музыкальной группы».



Simmons недавно в интервью шведской газете Expressen сказал, что следующий тур KISS продлится три года. Назвав его «самым захватывающим туром», басист/вокалист добавил, что группа посетит «все континенты».



















