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*Terrorizer*



30 сен 2018 : 		 Новая песня TERRORIZER

16 авг 2018 : 		 Новая песня TERRORIZER

19 июл 2018 : 		 Новый альбом TERRORIZER выйдет осенью

27 июл 2016 : 		 TERRORIZER на THE END RECORDS

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TERRORIZER

25 ноя 2014 : 		 Бывший барабанщик MORBID ANGEL рад, что обрёл христианскую веру

8 май 2014 : 		 Видео с выступления TERRORIZER

18 ноя 2013 : 		 Видео с выступления TERRORIZER

14 ноя 2013 : 		 Видео с выступления TERRORIZER

6 ноя 2012 : 		 Барабанщик TERRORIZER/Ex-MORBID ANGEL PETE SANDOVAL: 'Я почти полностью восстановился!'

13 июл 2012 : 		 Видео из DVD барабанщика TERRORIZER

13 мар 2012 : 		 Новое видео TERRORIZER

12 янв 2012 : 		 Новая песня TERRORIZER

17 дек 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TERRORIZER

23 ноя 2011 : 		 Новый альбом TERRORIZER в феврале

15 июн 2011 : 		 TERRORIZER на SEASON OF MIST

4 июн 2009 : 		 Новый демо-трек TERRORIZER в сети

28 июн 2006 : 		 TERRORIZER огласили дату релиза нового альбома

6 янв 2006 : 		 TERRORIZER подписались на CENTURY MEDIA

25 июн 2005 : 		 TERRORIZER выпустят сразу несколько релизов

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|||| 30 сен 2018

Новая песня TERRORIZER

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"Caustic Attack", новая песня группы TERRORIZER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Caustic Attack", выход которого запланирован на 12 октября на The End Records. Продюсером материала был Jason Suecof (DEICIDE, ALL THAT REMAINS, KATAKLYSM, BATTLECROSS) из Audiohammer Studios, Sanford, Florida, а за оформление отвечал Timbul Cahyono (ROTTING CORPSE, PYREXIA):

01. Turbulence

02. Invasion

03. Conflict And Despair

04. Devastate

05. Crisis

06. Infiltration

07. The Downtrodden

08. Trench Of Corruption

09. Sharp Knives

10. Failed Assassin

11. Caustic Attack

12. Poison Gas Tsunami

13. Terror Cycles

14. Wasteland



Listen To New TERRORIZER Song 'Caustic Attack'








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