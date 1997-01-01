Новая песня TERRORIZER

"Caustic Attack", новая песня группы TERRORIZER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Caustic Attack", выход которого запланирован на 12 октября на The End Records. Продюсером материала был Jason Suecof (DEICIDE, ALL THAT REMAINS, KATAKLYSM, BATTLECROSS) из Audiohammer Studios, Sanford, Florida, а за оформление отвечал Timbul Cahyono (ROTTING CORPSE, PYREXIA):
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