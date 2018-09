30 сен 2018



Новая песня TERRORIZER "Caustic Attack", новая песня группы TERRORIZER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Caustic Attack", выход которого запланирован на 12 октября на The End Records. Продюсером материала был Jason Suecof (DEICIDE, ALL THAT REMAINS, KATAKLYSM, BATTLECROSS) из Audiohammer Studios, Sanford, Florida, а за оформление отвечал Timbul Cahyono (ROTTING CORPSE, PYREXIA):



01. Turbulence



02. Invasion



03. Conflict And Despair



04. Devastate



05. Crisis



06. Infiltration



07. The Downtrodden



08. Trench Of Corruption



09. Sharp Knives



10. Failed Assassin



11. Caustic Attack



12. Poison Gas Tsunami



13. Terror Cycles



14. Wasteland























