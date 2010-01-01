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KORN представили свой бренд кофе KORN запустили новый кофейный бренд, получивший название Korn Koffee.



Korn Koffee, изготовленный из сертифицированных натуральных цельнозерновых бобов, является оигинальной смесью эфиопского сорта кофе Yirgacheffe, гватемальского Huehuetenago и органических перуанских бобов, смешанных с популярной смесью Vintage Black Diamond от J. Gursey Coffee.



KORN лично курировали создание Korn Koffee — в процессе участвовали участники группы, которые попробовали много вариаций напитка, прежде чем в итоге выбрать идеальные обжарку и смесь.



Каждый пакет Korn Koffee будет содержать специальное сообщение от KORN: «После почти 25 лет гастролей, записей и выступлений перед нашими замечательными поклонниками (вами) единственное, что в нашей повседневной жизни оставалось постоянным, — это кофе. Ритуал, заваривание, аромат и, самое главное, — первая чашка каждое утро, которая задаёт настроение на весь день, — это то, чего мы с нетерпением ждём каждый день. Благодаря нашей страсти к этому напитку мы объединили усилия с обжарщиком кофе и вручную создали свой неповторимый купаж Koffee. Мы надеемся, что вам он понравится, вы будете рассказывать о нём и присоединитесь к нам, чтобы смаковать Koffee долгие годы».















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