Федеральный апелляционный суд приказал провести новое судебное разбирательство по делу о плагиате в песне LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven" Как сообщает Variety, Федеральный апелляционный суд единогласно решил отклонить решение присяжных о том, что классическая композиция LED ZEPPELIN 1971 года "Stairway To Heaven" не была плагиатом инструментальной песни SPIRIT 1968 года под названием "Taurus".



Michael Skidmore, управляющий имуществом автора композиции "Taurus" Randy "California" Wolfe'а, подал иск спустя четыре десятилетия после появления "Stairway To Heaven", которая вошла в альбом LED ZEPPELIN, известный как «Led Zeppelin IV».



В июне 2016 года жюри в Лос-Анджелесе обсуждало это дело около пяти часов, прежде чем принять единогласное решение в пользу LED ZEPPELIN.



Приговор в деле LED ZEPPELIN был вынесен в течение 15 минут после запроса жюри на повторное прослушивание как композиции SPIRIT "Taurus", так и LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven". Они захотели прослушать по частям каждую песню дважды, переключаясь с одной на другую, и решили, что то, что они услышали, по существу не было достаточно сходным, чтобы называть это нарушением авторских прав.



Skidmore подал апелляцию, а в пятницу группа из трёх судей в 9-м окружном апелляционном суде США постановила, что необходимо новое судебное разбирательство, потому что судья, который председательствовал на судебном процессе в 2016 году, дал присяжным ошибочные и предвзятые разъяснения.



Суд постановил, что судья ошибся, сообщив присяжным, что общие музыкальные элементы, такие как «нисходящие хроматические гаммы, арпеджио или короткие последовательности из трёх нот», не защищены авторским правом. Суд также заявил, что присяжным должно быть разрешено прослушать альбомную версию песни "Taurus".



«Без инструкций по отбору и аранжировкам напутствие жюри серьёзно подорвало аргумент Скидмора о внешнем сходстве, и это именно то, чего не хватало присяжным», — написал судья окружного суда Richard A. Paez.



Сразу после июньского вердикта 2016 года Jimmy Page и Robert Plant из LED ZEPPELIN опубликовали заявление, в котором говорится, что они были обрадованы тому, что проблема решена.



«Мы благодарны за честное исполнение долга присяжными и рады, что они приняли решение в нашу пользу, чтобы поставить крест на вопросах о происхождении "Stairway To Heaven", подтвердив то, о чём мы знаем уже 45 лет, — сказали они. — Мы ценим поддержку наших поклонников и с нетерпением ждём, когда вся эта история будет предана забвению».



Адвокат истца Francis Malofiy позже утверждал, что он проиграл дело по техническим причинам, настаивая на том, что имела место необъективность, так как жюри не смогло послушать запись композиции "Taurus" и вместо этого было ограничено прослушиванием исполнения экспертами фрагмента песни.



Malofiy получил более ста возражений и «множественных замечаний» во время судебного процесса над LED ZEPPELIN, когда представители лейбла группы Warner/Chappell Music подали документы, в которых попросили судью приказать истцам заплатить более 613 000 долларов в качестве компенсации за иск.



























