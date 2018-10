1 окт 2018



Музыканты SLIPKNOT, Ex-SHINEDOWN исполняют SEPULTURA Jay Weinberg (SLIPKNOT), David Sanchez (HAVOK), Jasin Todd (formerly of SHINEDOWN) и еще более 50 музыкантов приняли участие в "Metal Fest: A Tribute To Roadrunner Records", проходившем двадцатого сентября в The Basement East, Nashville, Tennessee.



Видео исполнения Weinberg, Sanchez, Todd и Brandon Bruce (TIME TRAP) кавер-версии хита SEPULTURA "Arise" и "Refuse/Resist", доступно для просмотра ниже.































