Вокалистка UNLEASH THE ARCHERS в новом видео DIRE PERIL Группа DIRE PERIL, в состав которой входят Jason Ashcraft (Helion Prime) и John Yelland (Judicator), представила официальное видео с текстом на композицию "Queen Of The Galaxy", в записи которой принимала участие вокалистка UNLEASH THE ARCHERS Brittney Slayes. Этот трек будет включен в новый альбом "The Extraterrestrial Compendium", выход которого намечен на девятое ноября на Divebomb Records:



"Yautja (Hunter Culture)"

"Planet Preservation"

"Enemy Mine"

"The Visitor"

"Total Recall"

"Queen Of The Galaxy" +

"Roughnecks"

"Blood In The Ice"

"Heart Of The Furyan"

"Altair IV: The Forbidden Planet"

"Always Right Here"

"Journey Beyond The Stars" ++



+ Features Brittney Slayes

++ Features Arjen Anthony Lucassen















