Новый альбом VREID доступен для прослушивания целиком Норвежские блэк-металлисты VREID выпустили свой новый альбом "Lifehunger" на Season Of Mist. Его можно послушать целиком в видеоролике ниже.



Трек-лист:



"Flowers & Blood"

"One Hundred Years"

"Lifehunger"

"The Dead White"

"Hello Darkness"

"Black Rites In The Black Nights"

"Sokrates Must Die"

"Heimatt"















