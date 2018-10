сегодня



LYNYRD SKYNYRD опубликовали песню из концертного альбома Новый концертный альбом LYNYRD SKYNYRD "Lynyrd Skynyrd's Live In Atlantic City" вышел 21 сентября earMUSIC. Видео на песню "Free Bird" из этого релиза можно увидеть ниже.



Трек-лист:



01. Workin' For MCA

02. Red White and Blue (Love It Or Leave)

03. Gimme Three Steps

04. The Real Thing (feat. Bo Bice)

05. Gimme Back My Bullets (feat. Bo Bice)

06. Down South Jukin' (feat. Hank Williams Jr.)

07. Born To Boogie (feat. Hank Williams Jr.)

08. That Smell (feat. 3 Doors Down)

09. Kryptonite (feat. 3 Doors Down)

10. Saturday Night Special (feat. 3 Doors Down)

11. Call Me the Breeze

13. Sweet Home Alabama

14. Free Bird



В DVD и Blu-ray также войдёт "Bonus: Lynyrd Skynyrd Confidential"















+0 -1









просмотров: 97