Новое видео с текстом от DARKNESS "Low Velocity Blood Spatter", новое видео с текстом группы DARKNESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "First Class Violence", выходящего 12 октября на Massacre Records.



Как гласит пресс-релиз, «"First Class Violence" — это ещё один потерянный элемент паззла, который поможет вам увидеть мир сквозь призму ярости и ужаса DARKNESS!»



Трек-лист:



01. Prelude In E (intro)

02. Low Velocity Blood Spatter

03. Neoprimitive

04. Hate Is My Engine

05. See You On The Bodyfarm

06. Zeutan

07. The Autocrazy (Autocracy) Club

08. Born Dead

09. First Class Violence

10. I Betray



















