1 окт 2018



Новое видео NAZARETH "Tattooed On My Brain", новое видео группы NAZARETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tattooed On My Brain", выходящего 12 октября:



01. Never Dance With The Devil



02. Tattooed On My Brain



03. State Of Emergency



04. Rubik's Romance



05. Pole To Pole



06. Push



07. The Secret Is Out



08. Don't Throw Your Love Away



08. Crazy Molly



09. Silent Symphony



10. What Goes Around



11. Change



12. You Call Me











Lee Agnew - Drums





















