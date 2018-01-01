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Новый альбом SACROSANCT выйдет осенью
Группа SACROSANCT, основанная бывшим гитаристом PESTILENCE Randy Meinhard'ом, выпустит новую работу, получившую название "Necropolis", 30 ноября на ROAR! Rock Of Angels Records. Обложку для альбома создал Giannis Nakos, а трек-лист выглядит следующим образом:
01. The New Age Of Fear
02. My Last White Light
03. The Grim Sleeper
04. Only One God
05. Melancholy
06. Clouds Obscured The Sun
07. NecroPolice
08. The Pain Still Lasts
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