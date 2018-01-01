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Новый альбом SACROSANCT выйдет осенью Группа SACROSANCT, основанная бывшим гитаристом PESTILENCE Randy Meinhard'ом, выпустит новую работу, получившую название "Necropolis", 30 ноября на ROAR! Rock Of Angels Records. Обложку для альбома создал Giannis Nakos, а трек-лист выглядит следующим образом:



01. The New Age Of Fear

02. My Last White Light

03. The Grim Sleeper

04. Only One God

05. Melancholy

06. Clouds Obscured The Sun

07. NecroPolice

08. The Pain Still Lasts















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